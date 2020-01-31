«Воронины» напомнят о себе

9 февраля на телеканале «Че!» стартует с первого сезона популярный ситком «Воронины». Показы будут проходить по воскресеньям в 10.00, уточняет пресс-служба канала.
Сериал, являющийся адаптацией американского проекта «Все любят Рэймонда», спустя несколько сезонов превратился в русский народный благодаря таланту продюсеров, режиссёров и потрясающему актёрскому составу.
фото: пресс-служба телеканала «Че!»
Главные герои – обычная семья. Костя Воронин, спортивный журналист, и Вера, домохозяйка, живут в московской трёшке и растят семилетнюю Машу и близнецов Филю и Кирю. Их соседи по лестничной площадке — родители Кости: Галина Ивановна и Николай Петрович. Они работают, вмешиваются в жизнь друг друга, отдыхают в Сочи и в Турции и частенько ссорятся. Как говорит Николай Петрович, «близкие люди для того и нужны, чтобы срывать на них злость». Но после ссор они обязательно мирятся и, несмотря ни на что, не могут жить друг без друга. Таких семей в России тысячи. Благодаря аутентичности у зрителей создаётся впечатление, что Воронины – их соседи, а родители, которые активно участвуют в жизни своих детей и внуков, – это их собственные родители, иногда навязчивые, но все же родные и такие мудрые.