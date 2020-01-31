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Стартовали съёмки фильма Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров»

31 января
2020 год

Новости кино >>
31 января 2020
Гильермо Дель Торо приступил к съёмкам экранизации романа Уильяма Линдси Грэшема «Аллея кошмаров», сообщает пресс-служба кинокомпания «Двадцатый Век Фокс СНГ».

Главные роли в картине исполнят Брэдли Купер и Кейт Бланшетт, а компанию им составят Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман, Ричард Дженкинс и Дэвид Стратэйрн.

Стартовали съёмки фильма Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров»
фото: ew.com

«Я очень воодушевлён и вдохновлён тем невероятным актёрским составом, который собрался. Мы вместе с Ким Морган работали с большой страстью, чтобы перенести на экран тёмный и мрачный мир Уильяма Грэшема, передать его литературную стилистику, и сейчас к нам приcоединились прекрасные художники и технические специалисты, которые помогут нам претворить это в жизнь», – рассказал Дель Торо

Роман уже адаптировали для кино в 1947 году. Классический нуар Эдмунда Гулдинга с Тайроном Пауэром рассказывал о шарлатане Стэне Карлайле, якобы умеющем читать мысли других людей. Вместе с чикагским психиатром Лилит Риттер он придумывает хитроумную аферу, чьими жертвами становятся богачи. Лилит предоставляла Стэну информацию о своих состоятельных пациентах, а он перевоплощался в медиума, обещавшего связаться с их умершими родственниками. В конце концов главный герой оказывается на дне общества.
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