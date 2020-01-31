Стартовали съёмки фильма Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров»

Гильермо Дель Торо
приступил к съёмкам экранизации романа Уильяма Линдси Грэшема
«Аллея кошмаров
», сообщает пресс-служба кинокомпания «Двадцатый Век Фокс СНГ».
Главные роли в картине исполнят Брэдли Купер
и Кейт Бланшетт
, а компанию им составят Тони Коллетт
, Уиллем Дефо
, Руни Мара
, Рон Перлман
, Ричард Дженкинс
и Дэвид Стратэйрн
.
«Я очень воодушевлён и вдохновлён тем невероятным актёрским составом, который собрался. Мы вместе с Ким Морган работали с большой страстью, чтобы перенести на экран тёмный и мрачный мир Уильяма Грэшема, передать его литературную стилистику, и сейчас к нам приcоединились прекрасные художники и технические специалисты, которые помогут нам претворить это в жизнь», –
рассказал Дель Торо
Роман уже адаптировали для кино в 1947 году. Классический нуар Эдмунда Гулдинга
с Тайроном Пауэром
рассказывал о шарлатане Стэне Карлайле, якобы умеющем читать мысли других людей. Вместе с чикагским психиатром Лилит Риттер он придумывает хитроумную аферу, чьими жертвами становятся богачи. Лилит предоставляла Стэну информацию о своих состоятельных пациентах, а он перевоплощался в медиума, обещавшего связаться с их умершими родственниками. В конце концов главный герой оказывается на дне общества.