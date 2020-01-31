Продюсер «Шторма» и «Т-34» создаст онлайн-контент для Ivi

Кинокомпания «Марс Медиа» займётся производством эксклюзивного контента для онлайн-кинотеатра Ivi.
Согласно пресс-службе компании, в 2020 году для платформы будет выпущено два сериала: десятисерийная комедия «Когда твоя девушка – смерть
» и восьмисерийный детектив «Стеклянная крепость
».
«С Ivi нас связывает многолетнее сотрудничество, практически со дня основания как онлайн-кинотеатра, так и компании "Марс Медиа". Большая часть наших фильмов и сериалов выходили на этой платформе, а некоторые, как "Т-34" и "Выше неба", – эксклюзивно. Я рад, что с этого года наше сотрудничество расширяется ещё и выпуском совместных проектов, первые два из которых уже в запуске», –
прокомментировал продюсер Рубен Дишдишян
.