Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Продюсер «Шторма» и «Т-34» создаст онлайн-контент для Ivi

31 января
2020 год

Новости кино >>
31 января 2020
Кинокомпания «Марс Медиа» займётся производством эксклюзивного контента для онлайн-кинотеатра Ivi.

Продюсер «Шторма» и «Т-34» создаст онлайн-контент для Ivi

Согласно пресс-службе компании, в 2020 году для платформы будет выпущено два сериала: десятисерийная комедия «Когда твоя девушка – смерть» и восьмисерийный детектив «Стеклянная крепость».

«С Ivi нас связывает многолетнее сотрудничество, практически со дня основания как онлайн-кинотеатра, так и компании "Марс Медиа". Большая часть наших фильмов и сериалов выходили на этой платформе, а некоторые, как "Т-34" и "Выше неба", – эксклюзивно. Я рад, что с этого года наше сотрудничество расширяется ещё и выпуском совместных проектов, первые два из которых уже в запуске», – прокомментировал продюсер Рубен Дишдишян.
версия для печати
Ссылки по теме
«Марс Медиа» Рубена Дишдишяна и «Амедиа Продакшн» миллиардера Леонарда Блаватника заключили договор о совместном продюсировании
персоны
Рубен Дишдишян
фильмы
Выше небаТ-34

фотографии >>
Рубен Дишдишян
Продюсер «Шторма» и «Т-34» создаст онлайн-контент для Ivi фотографии
Рубен Дишдишян
Продюсер «Шторма» и «Т-34» создаст онлайн-контент для Ivi фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Светлана Агеева
29 января ушла из жизни актриса Светлана Агеева.
Исаак Штокбант
25 января ушёл из жизни театральный режиссёр Исаак Штокбант.
Идея Макаревич
25 января ушла из жизни актриса Идея Макаревич.
Павел Максименков
24 января ушёл из жизни Павел Максименков.
Роман Замятин
24 января ушёл из жизни актёр Роман Замятин.

День рождения >>

Регимантас Адомайтис
Вера Глаголева
Алексей Грибов
Евгений Дрёмин
Пётр Коршунков
Алексей Нилов
Александр Пороховщиков
Константин Стрельников
Владислав Стржельчик
Керри Вашингтон
Минни Драйвер
Энтони ЛаПалья
Келли Линч
Джин Симмонс
Джастин Тимберлэйк
Джон Эгар
все родившиеся 31 января >>

Афиша кино >>

Розовое или колокольчик
Россия, 2018
Кома
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Россия, 2019
1917
военный фильм, драма, исторический фильм
Великобритания, США, 2019
Вальгалла: Рагнарёк
приключения, триллер, фэнтези
Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, 2019
Танец с саблями
биография
Россия, 2019
Playmobil Фильм: Через вселенные
комедия, приключения, фэнтези
Германия, США, Франция, 2019
Маленькие женщины
драма, семейное кино, экранизация
США, 2019
Мегащенки. Могучие Лапы и сказка о двух Неллах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Миллион мелких осколков
драма, социальная драма
США, 2018
Гретель и Гензель
триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2020
Идеальная няня
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2019
Ярды
драма, музыкальный фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен