Первым миллиардером года стал «Холоп»

Картина «Холоп
» с Милошем Биковичем
, вышедшая в прокат 26 декабря, собрала 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС
.
Комедии Клима Шипенко
в день премьеры удалось собрать более 46 миллионов рублей, а за первый уикенд сборы составили 300 млн.
фото: кадр из фильма «Холоп»
«Холопу» уступает почти на 200 млн рублей «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
», стартовавший 12 декабря. На его счету 887 млн рублей, прокат всё ещё продолжается.
В топ-10 также входят семейные релизы «Вторжение
» (367 млн), «Союз Спасения
» (356 млн), «Иван Царевич и Серый Волк-4
» (291 млн) и «Фиксики против кработов
» (235 млн).