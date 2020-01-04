Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Первым миллиардером года стал «Холоп»

4 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
4 января 2020
Картина «Холоп» с Милошем Биковичем, вышедшая в прокат 26 декабря, собрала 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Комедии Клима Шипенко в день премьеры удалось собрать более 46 миллионов рублей, а за первый уикенд сборы составили 300 млн.

Первым миллиардером года стал «Холоп»
фото: кадр из фильма «Холоп»

«Холопу» уступает почти на 200 млн рублей «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2», стартовавший 12 декабря. На его счету 887 млн рублей, прокат всё ещё продолжается.

В топ-10 также входят семейные релизы «Вторжение» (367 млн), «Союз Спасения» (356 млн), «Иван Царевич и Серый Волк-4» (291 млн) и «Фиксики против кработов» (235 млн).
версия для печати
Ссылки по теме
Мажор Милош Бикович переносится в Россию XIX века
Милош Бикович станет жертвой эксперимента Ивана Охлобыстина
персоны
Милош БиковичКлим Шипенко
фильмы
ВторжениеИван Царевич и Серый Волк-4Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2Союз СпасенияФиксики против кработовХолоп

фотографии >>
«Холоп»
«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2»
«Вторжение»
«Союз Спасения»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Людмила Касьянова
2 января ушла из жизни актриса Людмила Касьянова.

День рождения >>

Игорь Вуколов
Инара Гулиева
Сергей Колесников
Татьяна Ленникова
Елизавета Лотова
Эдишер Магалашвили
Николай Пеньков (II)
Назим Туляходжаев
Валентина Хмара
Иван Атталь
Фабрицио Бентивольо
Аугуст Диль
Дайэн Кэннон
Робер Ламурё
Джулия Ормонд
Соня Рихтер
все родившиеся 4 января >>

Афиша кино >>

Дело Коллини
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, 2019
Кошки
комедия, музыкальный фильм, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2019
Нотр-Дам
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Он и она
драма
Франция, 2019
Вторжение
драма, научная фантастика
Россия, 2019
Красные туфельки и семь гномов
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Южная Корея, 2019
Спрячь бабушку в холодильнике
комедия
Италия, 2018
Тридцать
драма
Германия, 2019
Щенячий патруль: скорей спешим на помощь
детский фильм, приключения
Канада, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен