Министерство культуры отчиталось о кассовых сборах российского кино

Российский кинорынок в 2019-м сумел достичь рекордных показателей. За год в кинотеатрах было продано 219,3 млн билетов, а сборы составили 55,4 млрд рублей, что является максимальным количеством в современной российской истории. Если сравнивать с 2018-м, то темп роста составил +10% по кассовым сборам и +9% по количеству проданных билетов.
По словам главы департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольги Любимовой, «важнейшие даты для всей индустрии – это новогодние каникулы. Для Минкультуры России, безусловно, очень важно, чтобы в эти дни были представлены самые разные картины, самых разных жанров. Чтобы каждый мог найти себе фильм по вкусу. Не только традиционные комедии для молодых людей, но и несколько анимационных фильмов для наших самых маленьких зрителей, и, конечно, исторические, спортивные драмы, приключения и фантастика. Это тоже уже стало прекрасной традицией. Такое разнообразие жанров даёт возможность сходить в кино всей семьей».