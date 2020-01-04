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Министерство культуры отчиталось о кассовых сборах российского кино

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Новости кино >>
4 января 2020
Доля отечественных фильмов в российских кинотеатрах в 2019 году составила 23% от совокупного числа проданных билетов, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.


«Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката. Показатели отечественного кино хоть и уступили рекордным значениям 2018 года, но связано это в первую очередь с выходом в прокат целого ряда ожидаемых голливудских фильмов: ремейков классической анимации "Король Лев", "Аладдин" и "Дамбо", четырёх фильмов киновселенной комиксов "Марвел", продолжений суперпопулярных франшиз "Как приручить дракона", "Тайная жизнь домашних животных", "Холодное сердце", "Малефисента", "Звёздные войны", "Форсаж", "Оно", неожиданных кассовых хитов "Однажды... в Голливуде", "Джокер" и других», – говорится в сообщении ведомства.

Российский кинорынок в 2019-м сумел достичь рекордных показателей. За год в кинотеатрах было продано 219,3 млн билетов, а сборы составили 55,4 млрд рублей, что является максимальным количеством в современной российской истории. Если сравнивать с 2018-м, то темп роста составил +10% по кассовым сборам и +9% по количеству проданных билетов.

Министерство культуры отчиталось о кассовых сборах российского кино
фото: кадр из фильма «Т-34»

Первое место среди российских релизов занял «Т-34» Алексея Сидорова, на чьём счету 2,3 млрд рублей и 8,8 млн зрителей. Дилогию «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», собравшую 1,7 млрд рублей, посмотрело 6,6 млн зрителей. Кроме того, хорошо выступили «Громкая связь», «Бабушка лёгкого поведения-2. Престарелые мстители», «Миллиард» и «Текст».

По словам главы департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольги Любимовой, «важнейшие даты для всей индустрии – это новогодние каникулы. Для Минкультуры России, безусловно, очень важно, чтобы в эти дни были представлены самые разные картины, самых разных жанров. Чтобы каждый мог найти себе фильм по вкусу. Не только традиционные комедии для молодых людей, но и несколько анимационных фильмов для наших самых маленьких зрителей, и, конечно, исторические, спортивные драмы, приключения и фантастика. Это тоже уже стало прекрасной традицией. Такое разнообразие жанров даёт возможность сходить в кино всей семьей».
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