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Трэвис Найт не будет экранизировать Uncharted

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5 января 2020
Трэвис Найт расстался с экранизацией популярной серии игр Uncharted, уверяет Deadline.

Причиной ухода режиссёра послужил конфликт в съёмочном графике, образовавшийся из-за переноса съёмок нового кинокомикса о Человеке-пауке на лето 2020 года.

Трэвис Найт не будет экранизировать Uncharted
фото: Uncharted

Тому Холланду придётся повременить с воплощением образа молодого Натана Дрейка, дабы вновь сыграть Питера Паркера. Но актёр сохранил за собой роль, как и Марк Уолберг, который в будущей картине планирует предстать в качестве наставника главного героя Виктора «Салли» Салливана.

Адаптацию Uncharted уже не первый год покидают режиссёры. Ранее в её разработке принимали участие Дэвид О. Рассел, Дэн Трахтенберг и Шон Леви. За последнюю версию сценария отвечают Арт Маркум, Мэтт Холлоуэй и Рэйф Джадкинс.
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Трэвис Найт
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