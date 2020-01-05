Трэвис Найт не будет экранизировать Uncharted

Причиной ухода режиссёра послужил конфликт в съёмочном графике, образовавшийся из-за переноса съёмок нового кинокомикса о Человеке-пауке на лето 2020 года.
фото: Uncharted
Тому Холланду придётся повременить с воплощением образа молодого Натана Дрейка, дабы вновь сыграть Питера Паркера. Но актёр сохранил за собой роль, как и Марк Уолберг, который в будущей картине планирует предстать в качестве наставника главного героя Виктора «Салли» Салливана.
Адаптацию Uncharted уже не первый год покидают режиссёры. Ранее в её разработке принимали участие Дэвид О. Рассел, Дэн Трахтенберг и Шон Леви. За последнюю версию сценария отвечают Арт Маркум, Мэтт Холлоуэй и Рэйф Джадкинс.