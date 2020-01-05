Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Пираты Карибского моря» для самых маленьких: трейлер мультфильма «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»

5 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
5 января 2020
Кино-Театр.Ру представляет трейлер норвежского анимационного приключения «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» режиссеров Расмуса А. Сивертсена и Марит Мум Оне.


Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель - получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата.

«Пираты Карибского моря» для самых маленьких: трейлер мультфильма «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»

Главных героев ленты озвучили Кюрре Хёуген Сюднесс, Тобиас Зантельман, Ян Мартин Йонсен, Тронд Фауса Аурвааг, Кристоффер Олсен, Шарлотт Фрогнер и Йон Ёигарден.

В российский прокат «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» выйдет 13 февраля 2020 года.
версия для печати
Поиск по меткам
АнимацияТрейлер
персоны
Тронд Фауса АурваагТобиас ЗантельманКюрре Хёуген Сюднесс
фильмы
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант

фотографии >>
«Пираты Карибского моря» для самых маленьких: трейлер мультфильма «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» фотографии
«Пираты Карибского моря» для самых маленьких: трейлер мультфильма «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» фотографии
«Пираты Карибского моря» для самых маленьких: трейлер мультфильма «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» фотографии
«Пираты Карибского моря» для самых маленьких: трейлер мультфильма «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Людмила Касьянова
2 января ушла из жизни актриса Людмила Касьянова.

День рождения >>

Армен Арушанян
Андрей Болтнев
Максим Браматкин
Екатерина Данилова (III)
Евгений Иванов (III)
Надежда Иванова
Фархад Исрафилов
Анатолий Калмыков
Элле Кулль
Мелани Бернье
Моника Гуэрриторе
Винни Джонс
Роберт Дюваль
Дайан Китон
Брэдли Купер
Джейн Уаймэн
все родившиеся 5 января >>

Афиша кино >>

Горячие мамочки
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Девушка в лабиринте
триллер, экранизация
Италия, 2019
Дело Ричарда Джуэлла
биография, драма, социальная драма
США, 2019
Изгоняющий дьявола: Абаддон
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Камуфляж и шпионаж
комедия, приключения, семейное кино, шпионский фильм
США, 2019
Дело Коллини
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, 2019
Кошки
комедия, музыкальный фильм, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2019
Нотр-Дам
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Он и она
драма
Франция, 2019
Вторжение
драма, научная фантастика
Россия, 2019
Красные туфельки и семь гномов
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Южная Корея, 2019
Спрячь бабушку в холодильнике
комедия
Италия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен