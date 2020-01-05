«Пираты Карибского моря» для самых маленьких: трейлер мультфильма «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»

История театра
Рецензия литературного обозревателя Олега Фочкина на книгу Алексея Митрофанова
Спутник телезрителя
6 января, 02:01, РЕН ТВ
Новости кино
В прокате с 13 февраля.
Ролики фильмов
Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ.
Лайфстайл
2-летняя дочь актрисы очень волнуется за маму
Лайфстайл
Актриса и ее возлюбленный Бенджи Мэдден стали родителями
Новости кино
Режиссёр расстался с адаптацией популярной серии игр из-за конфликта в съёмочном графике.
Главная тема
...и один сериал, который сложно назвать сериалом
Новости кино
Отечественные фильмы собрали в 2019 году 12,3 млрд рублей.
Рецензии на фильмы
Коренная одесситка делится впечатлениями от фильма
Главная тема
Спутник телезрителя
3 января, 01:20, Россия 1