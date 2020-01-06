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«Чернобыль», «Наследники» и «Дрянь» отмечены «Золотым глобусом»

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6 января 2020
Премию Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» за лучший телефильм прошедшего сезона получил «Чернобыль». Стеллан Скарсгард, сыгравший в мини-сериале, отмечен за роль второго плана. 77-я церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе.

«Чернобыль», «Наследники» и «Дрянь» отмечены «Золотым глобусом»
фото: кадр из сериала «Чернобыль»

Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники», которых эксперты предпочли проектам «Большая маленькая ложь», «Корона», «Убивая Еву» и «Утреннее шоу». 73-летний Брайан Кокс, сыгравший в «Наследниках», признан лучшим драматическим актёром. Это первый «Золотой глобус» в его карьере. За лучшую женскую драматическую роль наградили Оливию Колман за работу в «Короне».

Главным комедийным сериалом года названа «Дрянь». Исполнившая в ней главную роль Фиби Уоллер-Бридж отмечена актёрским «Золотым глобусом». Лучшей актрисой мини-сериала названа Мишель Уильямс, сыгравшая в байопике «Фосс/Вердон», актёром – Расселл Кроу за образ Роджера Айлза в «Самом громком голосе». Лучшим комиком стал Рами Юссеф за «Рами». Кроме того, «Золотой глобус» за роль второго плана в сериале получила Патрисия АркеттПритворство»).
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Большая маленькая ложьДряньКоронаНаследникиПритворствоРамиСамый громкий голосЧернобыль

фотографии >>
«Дрянь»
«Чернобыль», «Наследники» и «Дрянь» отмечены «Золотым глобусом» фотографии
Фиби Уоллер-Бридж
Рами Юссеф
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