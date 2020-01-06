«Чернобыль», «Наследники» и «Дрянь» отмечены «Золотым глобусом»

Премию Голливудской ассоциации иностранной прессы «
Золотой глобус
» за лучший телефильм прошедшего сезона получил «
Чернобыль
».
Стеллан Скарсгард
, сыгравший в мини-сериале, отмечен за роль второго плана. 77-я церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе.
фото: кадр из сериала «Чернобыль»
Лучшим драматическим сериалом стали «
Наследники
», которых эксперты предпочли проектам «
Большая маленькая ложь
», «
Корона
», «
Убивая Еву
» и «
Утреннее шоу
». 73-летний
Брайан Кокс
, сыгравший в «Наследниках», признан лучшим драматическим актёром. Это первый «Золотой глобус» в его карьере. За лучшую женскую драматическую роль наградили
Оливию Колман
за работу в «Короне».
Главным комедийным сериалом года названа «
Дрянь
». Исполнившая в ней главную роль
Фиби Уоллер-Бридж
отмечена актёрским «Золотым глобусом». Лучшей актрисой мини-сериала названа
Мишель Уильямс
, сыгравшая в байопике «
Фосс/Вердон
», актёром –
Расселл Кроу
за образ Роджера Айлза в «
Самом громком голосе
». Лучшим комиком стал
Рами Юссеф
за «
Рами
». Кроме того, «Золотой глобус» за роль второго плана в сериале получила
Патрисия Аркетт
(«
Притворство
»).