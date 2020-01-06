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Хоакин Феникс и Брэд Питт стали лучшими актёрами на «Золотом глобусе»

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Новости кино >>
6 января 2020
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила лауреатов премии «Золотой глобус». 77-я церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе.

В драматических номинациях победу одержали Хоакин Феникс, воплотивший «Джокера», и Рене Зеллвегер, представшая перед публикой в качестве «Джуди». Среди актёров мюзиклов и комедий наградой отметили Терона Эджертона, сыгравшего в «Рокетмене», а лучшей комедийной актрисой кино стала Аквафина за роль в ленте «Прощание».


Лучшим актёрами комедийных сериалов стали Рами ЮссефРами») и Фиби Уоллер-БриджДрянь»). В драматической категории победу одержали Оливия КолманКорона») и Брайан КоксНаследники»). Лучшей актрисой мини-сериала названа Мишель Уильямс, сыгравшая в байопике «Фосс/Вердон», актёром – Расселл Кроу за образ Роджера Айлза в «Самом громком голосе».

«Золотой глобус» за роли второго плана в сериалах получили Патрисия АркеттПритворство») и Стеллан СкарсгардЧернобыль»). За роли второго плана в кино наградой отметили Лору ДернБрачная история») и Брэда ПиттаОднажды… в Голливуде»). Почётные премии вручили Эллен ДеДженерес и Тому Хэнксу.
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Ссылки по теме
«Чернобыль», «Наследники» и «Дрянь» отмечены «Золотым глобусом»
«Джокер», «Ирландец» и «Однажды… в Голливуде» номинированы на «Золотой глобус»
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фильмы
Брачная историяДжокерДряньКоронаНаследникиОднажды... в ГолливудеПритворствоПрощаниеРамиРокетменСамый громкий голосФосс/ВердонЧернобыль

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Хоакин Феникс и Брэд Питт стали лучшими актёрами на «Золотом глобусе» фотографии
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Рене Зеллвегер
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