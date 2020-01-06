Хоакин Феникс и Брэд Питт стали лучшими актёрами на «Золотом глобусе»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила лауреатов премии «Золотой глобус
». 77-я церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе.
В драматических номинациях победу одержали Хоакин Феникс
, воплотивший «Джокера
», и Рене Зеллвегер
, представшая перед публикой в качестве «Джуди
». Среди актёров мюзиклов и комедий наградой отметили Терона Эджертона
, сыгравшего в «Рокетмене
», а лучшей комедийной актрисой кино стала Аквафина
за роль в ленте «Прощание
».
Лучшим актёрами комедийных сериалов стали Рами Юссеф
(«Рами
») и Фиби Уоллер-Бридж
(«Дрянь
»). В драматической категории победу одержали Оливия Колман
(«Корона
») и Брайан Кокс
(«Наследники
»). Лучшей актрисой мини-сериала названа Мишель Уильямс
, сыгравшая в байопике «Фосс/Вердон
», актёром – Расселл Кроу
за образ Роджера Айлза в «Самом громком голосе
».
«Золотой глобус» за роли второго плана в сериалах получили Патрисия Аркетт
(«Притворство
») и Стеллан Скарсгард
(«Чернобыль
»). За роли второго плана в кино наградой отметили Лору Дерн
(«Брачная история
») и Брэда Питта
(«Однажды… в Голливуде
»). Почётные премии вручили Эллен ДеДженерес
и Тому Хэнксу
.