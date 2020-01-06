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Фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» получил «Золотой глобус» как лучшая комедия

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6 января 2020
«Золотой глобус» за лучший комедийный фильм 2019 года достался картине «Однажды… в Голливуде». У ленты также статуэтки за сценарий Квентина Тарантино и роль второго плана, исполненную Брэдом Питтом. Церемонию вручения наград провёл в Лос-Анджелесе Рики Джервайс.


В категории «лучшая драма» победу одержал «1917» Сэма Мендеса. Этой же картине досталась и награда за лучшую режиссуру. В данной категории постановщику противостояли Пон Джун ХоПаразиты»), Тодд ФиллипсДжокер»), Мартин СкорсезеИрландец») и Тарантино. Лучшим зарубежным фильмом были названы «Паразиты» Пона Джун Хо. Среди анимационных работ победило «Потерянное звено» Криса Батлера.

«Рокетмену» Декстера Флетчера достался «Золотой глобус» за лучшую песню, а «Джокеру» вручили статуэтку за музыку. У обеих лент, в результате, по две награды, поскольку они были отмечены за лучшие мужские роли, сыгранные соответственно Тероном Эджертоном и Хоакином Фениксом. «Ирландец», считавшийся одним из фаворитов, остался без статуэток.
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