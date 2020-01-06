Фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» получил «Золотой глобус» как лучшая комедия

«Золотой глобус
» за лучший комедийный фильм 2019 года достался картине «Однажды… в Голливуде
». У ленты также статуэтки за сценарий Квентина Тарантино
и роль второго плана, исполненную Брэдом Питтом
. Церемонию вручения наград провёл в Лос-Анджелесе Рики Джервайс
.
В категории «лучшая драма» победу одержал «1917
» Сэма Мендеса
. Этой же картине досталась и награда за лучшую режиссуру. В данной категории постановщику противостояли Пон Джун Хо
(«Паразиты
»), Тодд Филлипс
(«Джокер
»), Мартин Скорсезе
(«Ирландец
») и Тарантино. Лучшим зарубежным фильмом были названы «Паразиты» Пона Джун Хо. Среди анимационных работ победило «Потерянное звено
» Криса Батлера
.
«Рокетмену
» Декстера Флетчера
достался «Золотой глобус» за лучшую песню, а «Джокеру» вручили статуэтку за музыку. У обеих лент, в результате, по две награды, поскольку они были отмечены за лучшие мужские роли, сыгранные соответственно Тероном Эджертоном
и Хоакином Фениксом
. «Ирландец», считавшийся одним из фаворитов, остался без статуэток.