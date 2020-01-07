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Райан Джонсон снимет продолжение картины «Достать ножи»

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7 января 2020
Райан Джонсон планирует снять в 2021 году сиквел детектива «Достать ножи», при бюджете в $40 млн собравшего в мировом прокате почти $250 млн. Об этом рассказал THR сам режиссёр на вечеринке перед вручением «Золотого глобуса».

В центре событий продолжения вновь окажется персонаж Дэниела Крэйга, так что мы, похоже, присутствуем при зарождении новой франшизы от Джонсона и студии Lionsgate.

Райан Джонсон снимет продолжение картины «Достать ножи»

По словам продюсера Рэма Бергмана, команда картины действительно собирается продолжить историю сыщика Бенуа Бланка. Он же заверил, что Крэйг готов вернуться в роли.

Действие оригинала с участием Аны де Армас, Криса Эванса, Джейми Ли Кёртис, Майкла Шэннона, Тони Коллетт, Кристофера Пламмера и других звёзд закручено вокруг убийства знаменитого писателя Харлана Тромби на вечеринке по случаю его 85-летия. Под подозрение попадают все члены его семьи.
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Райан Джонсон снимет продолжение картины «Достать ножи» фотографии
Райан Джонсон снимет продолжение картины «Достать ножи» фотографии
Райан Джонсон снимет продолжение картины «Достать ножи» фотографии
Райан Джонсон снимет продолжение картины «Достать ножи» фотографии
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