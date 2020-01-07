Райан Джонсон снимет продолжение картины «Достать ножи»

Райан Джонсон
планирует снять в 2021 году сиквел детектива «Достать ножи
», при бюджете в $40 млн собравшего в мировом прокате почти $250 млн. Об этом рассказал THR
сам режиссёр на вечеринке перед вручением «Золотого глобуса».
В центре событий продолжения вновь окажется персонаж Дэниела Крэйга
, так что мы, похоже, присутствуем при зарождении новой франшизы от Джонсона и студии Lionsgate.
По словам продюсера Рэма Бергмана
, команда картины действительно собирается продолжить историю сыщика Бенуа Бланка. Он же заверил, что Крэйг готов вернуться в роли.
Действие оригинала с участием Аны де Армас
, Криса Эванса
, Джейми Ли Кёртис
, Майкла Шэннона
, Тони Коллетт
, Кристофера Пламмера
и других звёзд закручено вокруг убийства знаменитого писателя Харлана Тромби на вечеринке по случаю его 85-летия. Под подозрение попадают все члены его семьи.