Райан Джонсон снимет продолжение картины «Достать ножи»

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Правительство Австралии не справляется в катастрофой

Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи

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А так же рассказал, почему ненавидит смотреть фильмы со своим участием