Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Тимоти Шаламе запоёт как Боб Дилан

7 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
7 января 2020
Тимоти Шаламе сыграет молодого Боба Дилана в тот период, когда он сменил акустическую гитару на электрическую, уверяет Deadline.

Актёра назначил на роль знаменитого музыканта режиссёр Джеймс Мэнголд, с которым компания Searchlight Pictures заключила сделку на производство байопика.


Сам Дилан является исполнительным продюсером проекта и активно сотрудничает с Searchlight и Мэнголдом над фильмом, не имеющим пока официального названия. Между собой создатели называют картину Going Electric.

Съёмки, предположительно, начнутся не раньше лета, когда Шаламе завершит работу на сцене лондонского театра «Олд-Вик». Известно, что актёр уже берёт уроки игры на гитаре.
версия для печати
Ссылки по теме
Мартин Скорсезе снял еще один фильм про Боба Дилана
Лука Гуаданьино превратит в фильм песни Боба Дилана
персоны
Боб ДиланДжеймс МэнголдТимоти Шаламе

фотографии >>
Тимоти Шаламе запоёт как Боб Дилан фотографии
Тимоти Шаламе запоёт как Боб Дилан фотографии
Тимоти Шаламе запоёт как Боб Дилан фотографии
Тимоти Шаламе запоёт как Боб Дилан фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Гундарс Аболиньш
Наталья Гвоздикова
Александр Дробитько
Андрей Лебединский
Владимир Лосев
Игорь Регнер
Светлана Савёлова
Нина Сазонова
Виктор Степаненко (II)
Эсси Дэвис
Дэвид Карузо
Николас Кейдж
Джереми Реннер
Макс Римельт
Лайэм Эйкен
Кшиштоф Янчар
все родившиеся 7 января >>

Афиша кино >>

Горячие мамочки
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Девушка в лабиринте
триллер, экранизация
Италия, 2019
Дело Ричарда Джуэлла
биография, драма, социальная драма
США, 2019
Изгоняющий дьявола: Абаддон
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Камуфляж и шпионаж
комедия, приключения, семейное кино, шпионский фильм
США, 2019
Дело Коллини
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, 2019
Кошки
комедия, музыкальный фильм, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2019
Нотр-Дам
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Он и она
драма
Франция, 2019
Вторжение
драма, научная фантастика
Россия, 2019
Красные туфельки и семь гномов
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Южная Корея, 2019
Спрячь бабушку в холодильнике
комедия
Италия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен