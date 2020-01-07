Тимоти Шаламе запоёт как Боб Дилан

Тимоти Шаламе
сыграет молодого Боба Дилана
в тот период, когда он сменил акустическую гитару на электрическую, уверяет Deadline
.
Актёра назначил на роль знаменитого музыканта режиссёр Джеймс Мэнголд
, с которым компания Searchlight Pictures заключила сделку на производство байопика.
Сам Дилан является исполнительным продюсером проекта и активно сотрудничает с Searchlight и Мэнголдом над фильмом, не имеющим пока официального названия. Между собой создатели называют картину Going Electric.
Съёмки, предположительно, начнутся не раньше лета, когда Шаламе завершит работу на сцене лондонского театра «Олд-Вик
». Известно, что актёр уже берёт уроки игры на гитаре.