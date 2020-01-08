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«Джокер» претендует на 11 наград BAFTA

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8 января 2020
Опубликован список номинантов на 73-ю премию BAFTA. Наибольшее количество номинаций – 11 – у «Джокера» Тодда Филлипса. Картина претендует на звание лучшего фильма, её также могут наградить за режиссёру, лучшую мужскую роль, адаптированный сценарий, музыку, операторскую работу, монтаж, декорации, грим, звук и кастинг, за который премия будет вручаться впервые.

«Джокер» претендует на 11 наград BAFTA
фото: 24tv.ua

По десять номинаций от Британской киноакадемии досталось «Ирландцу» Мартина Скорсезе и «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино. На три категории меньше у исторической ленты Сэма Мендеса «1917». Все вышеперечисленные работы вместе с «Паразитами» Пона Джун Хо поборются за звание фильма года. Сэм Мендес, Тодд Филлипс, Мартин Скорсезе, Пон Джун Хо и Квентин Тарантино претендуют на победу как лучшие режиссёры.

В номинацию «Лучший британский фильм» попали «1917», «Два Папы» Фернандо Мейреллеса, «Для Самы» Ваад Аль-Катеб и Эдварда Уоттса, «Извините, мы вас не застали» Кена Лоуча, «Наживка» Марка Дженкина и «Рокетмен» Декстера Флетчера. Среди неанлоязычных лент на победу могут рассчитывать «Для Самы», «Паразиты», «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Портрет девушки в огне» Селин Скьямма и «Прощание» Лулу Ванг. В анимационной секции заявлены «Барашек Шон: Фермагеддон», «История игрушек 4», «Клаус» и «Холодное сердце-2». В документальную категорию включены «Для Самы», «Американская фабрика» Стивена Богнара и Джулии Райхерт, «Большой хак» Карима Амера и Джехен Нужейм, «Аполлон-11» Тодда Миллера и «Диего Марадона» Азифа Кападия.

«Джокер» претендует на 11 наград BAFTA
фото: кадр из фильма «Брачная история»

Сразу по две актёрские номинации у Скарлетт Йоханссон и Марго Робби. Звезде «Мстителей» прочат звание лучшей актрисы за «Брачную историю» и выдающейся исполнительницы роли второго плана за «Кролика Джоджо». А незабываемой Харли Квинн и Шэрон Тейт нового поколения могут достаться статуэтки за образы в картинах «Однажды… в Голливуде» и «Скандал». Помимо них номинированы Хоакин Феникс («Джокер»), Леонардо ДиКаприо («Однажды… в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Тэрон Эджертон («Рокетмен»), Джонатан Прайс («Два Папы»), Джесси БаклиДикая роза»), Сирша РонанМаленькие женщины»), Рене ЗеллвегерДжуди») и Шарлиз Терон («Скандал»). За роли второго плана могут отметить Лору Дерн («Брачная история»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Брэда Питта («Однажды… в Голливуде»), Тома ХэнксаПрекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинса («Два Папы»), Аль Пачино и Джо Пеши («Ирландец»).

Имена лауреатов объявят 2 февраля в Лондоне. Церемонию впервые проведёт Грэм Нортон. С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии.
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персоны
Педро АльмодоварДжесси БаклиЛора ДернПон Джун ХоЛеонардо ДиКаприоАдам ДрайверРене ЗеллвегерСкарлетт ЙоханссонАзиф КападияКен ЛоучФернандо МейреллесСэм МендесГрэм НортонАль ПачиноДжо ПешиБрэд ПиттДжонатан ПрайсФлоренс ПьюМарго РоббиСирша РонанМартин СкорсезеСелин СкьяммаКвентин ТарантиноШэрон ТейтШарлиз ТеронЭдвард УоттсХоакин ФениксТодд ФиллипсДекстер ФлетчерЭнтони ХопкинсТом ХэнксТэрон Эджертон
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