«Джокер» претендует на 11 наград BAFTA

Опубликован список номинантов на 73-ю премию
BAFTA
. Наибольшее количество номинаций – 11 – у «
Джокера
»
Тодда Филлипса
. Картина претендует на звание лучшего фильма, её также могут наградить за режиссёру, лучшую мужскую роль, адаптированный сценарий, музыку, операторскую работу, монтаж, декорации, грим, звук и кастинг, за который премия будет вручаться впервые.
По десять номинаций от Британской киноакадемии досталось «
Ирландцу
»
Мартина Скорсезе
и «
Однажды… в Голливуде
»
Квентина Тарантино
. На три категории меньше у исторической ленты
Сэма Мендеса
«
1917
». Все вышеперечисленные работы вместе с «
Паразитами
»
Пона Джун Хо
поборются за звание фильма года. Сэм Мендес, Тодд Филлипс, Мартин Скорсезе, Пон Джун Хо и Квентин Тарантино претендуют на победу как лучшие режиссёры.
В номинацию «Лучший британский фильм» попали «1917», «
Два Папы
»
Фернандо Мейреллеса
, «
Для Самы
»
Ваад Аль-Катеб
и
Эдварда Уоттса
, «
Извините, мы вас не застали
»
Кена Лоуча
, «
Наживка
»
Марка Дженкина
и «
Рокетмен
»
Декстера Флетчера
. Среди неанлоязычных лент на победу могут рассчитывать «Для Самы», «Паразиты», «
Боль и слава
»
Педро Альмодовара
, «
Портрет девушки в огне
»
Селин Скьямма
и «
Прощание
»
Лулу Ванг
. В анимационной секции заявлены «
Барашек Шон: Фермагеддон
», «
История игрушек 4
», «
Клаус
» и «
Холодное сердце-2
». В документальную категорию включены «Для Самы», «
Американская фабрика
»
Стивена Богнара
и
Джулии Райхерт
, «
Большой хак
»
Карима Амера
и
Джехен Нужейм
, «
Аполлон-11
»
Тодда Миллера
и «
Диего Марадона
»
Азифа Кападия
.
фото: кадр из фильма «Брачная история»
Сразу по две актёрские номинации у
Скарлетт Йоханссон
и
Марго Робби
. Звезде «
Мстителей
» прочат звание лучшей актрисы за «
Брачную историю
» и выдающейся исполнительницы роли второго плана за «
Кролика Джоджо
». А незабываемой Харли Квинн и
Шэрон Тейт
нового поколения могут достаться статуэтки за образы в картинах «Однажды… в Голливуде» и «
Скандал
». Помимо них номинированы
Хоакин Феникс
(«Джокер»),
Леонардо ДиКаприо
(«Однажды… в Голливуде»),
Адам Драйвер
(«Брачная история»),
Тэрон Эджертон
(«Рокетмен»),
Джонатан Прайс
(«Два Папы»),
Джесси Бакли
(«
Дикая роза
»),
Сирша Ронан
(«
Маленькие женщины
»),
Рене Зеллвегер
(«
Джуди
») и
Шарлиз Терон
(«Скандал»). За роли второго плана могут отметить
Лору Дерн
(«Брачная история»),
Флоренс Пью
(«Маленькие женщины»),
Брэда Питта
(«Однажды… в Голливуде»),
Тома Хэнкса
(«
Прекрасный день по соседству
»),
Энтони Хопкинса
(«Два Папы»),
Аль Пачино
и
Джо Пеши
(«Ирландец»).
Имена лауреатов объявят 2 февраля в Лондоне. Церемонию впервые проведёт
Грэм Нортон
. С полным списком номинантов можно ознакомиться на
сайте
премии.