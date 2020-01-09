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«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю отечественного проката

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9 января 2020
«Холоп» с Милошем Биковичем, вышедший в прокат 26 декабря, стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Парнершип».

«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю отечественного проката

По данным ЕАИС, за новогодние праздники сборы фильма Клима Шипенко составили 1,9 млрд рублей.

На старте ленте удалось собрать более 46 миллионов рублей, а за первый уикенд — 300 млн. Во второй день Нового года картина показала рекордную посещаемость: 101 человек на сеанс. Как отмечает пресс-служба ЦПШ, у «Холопа» «великолепный сарафан и высокие зрительские рейтинги».
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«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю отечественного проката фотографии
«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю отечественного проката фотографии
«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю отечественного проката фотографии
«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю отечественного проката фотографии
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