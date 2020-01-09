«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю отечественного проката

«Холоп
» с Милошем Биковичем
, вышедший в прокат 26 декабря, стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Парнершип».
По данным ЕАИС
, за новогодние праздники сборы фильма Клима Шипенко
составили 1,9 млрд рублей.
На старте ленте удалось собрать более 46 миллионов рублей, а за первый уикенд — 300 млн. Во второй день Нового года картина показала рекордную посещаемость: 101 человек на сеанс. Как отмечает пресс-служба ЦПШ, у «Холопа» «великолепный сарафан и высокие зрительские рейтинги»
.