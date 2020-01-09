Юрий Стоянов раскроет преступления в среде шоу-бизнеса

Режиссёр Станислав Либин приступил к съёмкам 20-серийного ироничного детектива «Марлен» с Юрием Стояновым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету сериала в структуре МУРа нет отдела, который бы занимался раскрытием преступлений в среде шоу-бизнеса, но есть один специальный человек, который это практикует и вполне успешно — следователь «старой школы» Марлен Симонов, за чьей маской простака в старом пиджачке скрывается непревзойдённая наблюдательность, которую Марлен оттачивал годами и со временем превратился в «ходячий детектор лжи», способный вывести из равновесия любого, чтобы тот рассказал больше, чем собирался. Преступники, за которыми охотится главный герой, представители «богемы», люди известные, влиятельные, состоявшиеся и состоятельные, поэтому раскрытие таких дел требует самых нестандартных приёмов работы.
«Первые съёмочные дни — это всегда самое страшное в любой роли! Потому что потом, когда ты смотришь этот первый день, ты говоришь: "Господи, ну что же я играл!". В процессе ты начинаешь чувствовать своего персонажа, но, к сожалению, это не театр — поезд ушёл, и ты уже "на флешке". Поэтому в первые съёмочные дни надо быть предельно аккуратным в работе. Особенно, когда речь идёт о таком ярком персонаже. Марлен – непростой человек, в чём-то эксцентричный, очень отличающийся, мягко говоря, от привычного образа следователя», — поделился Юрий Стоянов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам Станислава Либина, «Юрий Николаевич Стоянов — главное сокровище нашего проекта. Работать с ним это не только удовольствие, но и уникальный шанс многому научиться. Жанр нашего проекта настраивает на позитив, ведь мы снимаем ироничный детектив, смотря который, можно и нужно улыбаться. У нас множество ярких персонажей и увлекательных расследований. Важно, что Марлен, будучи в некотором смысле человеком старомодным, расследует особо важные дела, которые происходят в мире "богатых и знаменитых", поэтому в кадре зритель увидит много красивых и дорогих объектов».