К «Властелину колец» присоединился юный Нед Старк

ревью

Режиссеры фильма «Особенные» о любви, социальной политике, комедии и влиянии кино

Эрик Толедано и Оливье Накаш: «Это наш способ изменить мир к лучшему»

Ролики фильмов

«Услышь меня»

12-летний городской мальчик Вася вместе с родителями и старшей сестрой приезжает в деревню, в которой чудом уцелело несколько домов.