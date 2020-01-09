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К «Властелину колец» присоединился юный Нед Старк

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Новости кино >>
9 января 2020
Уилла Поултера, выбывшего из амбициозного сериала Amazon «Властелин колец», заменит Роберт Арамайо, запомнившийся ролью молодого Неда Старка в «Игре престолов».


Согласно Deadline, актёр воплотит некоего Белдора, который станет главным героем предстоящего фэнтези. Компанию ему составят Морфидд Кларк, Джозеф Моул, Маркелла Кавена и Эма Хорват.

Режиссёром первых двух эпизодов выступит Хуан Антонио Байона. В продюсерский состав сериала включены Линдси Вебер, Брюс Ричмонд, Джин Келли, Шэрон Таль Игуадо, Дженнифер Хатчисон, Джейсон Кэхилл и Джастин Дабл. Четверо последних будут не только исполнительными продюсерами, но также приложат руку к сценарию, который, как сообщалось ранее, пишут Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн.
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Роберт Арамайо в образе Неда Старка
Роберт Арамайо в образе Неда Старка
К «Властелину колец» присоединился юный Нед Старк фотографии
К «Властелину колец» присоединился юный Нед Старк фотографии
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