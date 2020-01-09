К «Властелину колец» присоединился юный Нед Старк

Уилла Поултера
, выбывшего из амбициозного сериала Amazon «Властелин колец
», заменит Роберт Арамайо
, запомнившийся ролью молодого Неда Старка в «Игре престолов
».
Согласно Deadline
, актёр воплотит некоего Белдора, который станет главным героем предстоящего фэнтези. Компанию ему составят Морфидд Кларк
, Джозеф Моул
, Маркелла Кавена
и Эма Хорват
.
Режиссёром первых двух эпизодов выступит Хуан Антонио Байона
. В продюсерский состав сериала включены Линдси Вебер
, Брюс Ричмонд
, Джин Келли
, Шэрон Таль Игуадо
, Дженнифер Хатчисон
, Джейсон Кэхилл
и Джастин Дабл
. Четверо последних будут не только исполнительными продюсерами, но также приложат руку к сценарию, который, как сообщалось ранее, пишут Патрик Маккей
и Джон Д. Пэйн
.