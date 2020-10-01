Стартовали съёмки фильма Данилы Козловского «Карамора»

Данила Козловский приступил в Москве к съёмкам художественного фильма «Карамора». Съёмочный период продлится до конца года и пройдёт в разных локациях, которые пока держатся в секрете, а премьера запланирована на 2021-й, сообщает пресс-служба компании DK Entertainment, занимающейся продюсированием и съёмками картины при участии фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».
Действие фильма разворачивается в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора (Козловский) теряет возлюбленную (Дарья Балабанова) в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на всё, чтобы отомстить за потерянную любовь. Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.
По словам режиссёра, продюсера и исполнителя главной роли, «это самый сложный и амбициозный проект нашей молодой студии DK Entertainment ("Тренер", "Чернобыль"). Оригинальный, умный сценарий, ни на что не похожая вселенная со сложными и интересными характерами, историей большой любви и отличным юмором. Хочется дать этому проекту лучшее. Мы все живём этим фильмом и надеюсь зритель почувствует и увидит это на экране».
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