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Наталья Мокрицкая назначена главой «Москино»

1 октября
2020 год

Новости кино >>
1 октября 2020
Известный продюсер Наталья Мокрицкая возглавит московскую сеть кинотеатров «Москино», состоящую из 14 кинозалов. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции ТАСС, состоявшейся в онлайн-формате. В ней, помимо Мокрицкой, приняли участие руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и продюсер Сергей Сельянов.

Наталья Мокрицкая
фото: kommersant.ru

«Для меня большая честь возглавить такую организацию. "Москино" было основано в 1932 году. Это одно из самых старых кинематографических государственных объединений, и для меня важно это как традиция, так и новое. Своей миссией я считаю поддержание и расширение сети. Я бы хотела, чтобы кинотеатров "Москино" стало ещё больше, чтобы они стали ещё более уютнее и интереснее. Как киновед, я буду заниматься содержательной повесткой. Возможно, она будет меняться, но в сторону кинообразования. Мне очень интересны будут программы для старшеклассников, студентов, которые будут рассказывать об истории не только российского, но и мирового кино», — прокомментировала своё назначение Наталья Мокрицкая.

Одной из главных задач новый генеральный директор сети также считает активное сотрудничество с кинематографистами, включая поддержку кинопроизводства. «Надо расширять работу с кинокомиссиями и премией мэра. Планирую развивать международное направление. Я была на нескольких съёмках в Будапеште, в Праге, и мне очень хочется, чтобы Москва стала такой же кинопроизводственной столицей мира, как стали эти города. Это очень большая работа, очень много надо сделать, чтобы мы стали настоящей киностолицей. Боле того, развивается киногород, которым тоже будет заниматься "Москино", и это тоже большой, амбициозный кусок работы», — говорит Мокрицкая.

Светлана Максимченко
фото: pobedarf.ru

Последние четыре года ГБУК «Московское кино» руководила Светлана Максимченко, в августе перешедшая в Министерство культуры на должность директора департамента кинематографии.

«Светлана Максимченко проделала огромную работу и непонятное собрание убитых кинотеатров превратила в современную, модную сеть комфортных мест, где можно посмотреть разное кино. Приход Натальи Мокрицкой, которая дальше будет развивать эту сеть, интересен, ведь она является одним из самых заметных российских продюсеров. Надеюсь, она не бросит снимать кино», — цитирует «Коммерсантъ» исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Антона Малышева.
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