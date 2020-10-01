Премьера романтической комедии «Руммейт» с Анфисой Черных состоится в середине октября

«Как и сериал "Друзья", который служил неким референсом сценарию, "Руммейт" – это тоже история про молодых людей. Они живут вместе в одной квартире, попадают в различные трудные и смешные ситуации, ссорятся, мирятся, помогают друг другу. Радикальное отличие в том, что мы не замыкаемся в рамках одной квартиры, а исследуем всю Москву, путешествуя по городу мечты, который до сих пор остаётся центром притяжения молодых девушек и парней со всего нашего огромного постсоветского пространства», — говорит генеральный продюсер кинокомпании «Телесто» Елена Гликман.
За визуальную составляющую отвечают оператор Шандор Беркеши и художник Тимофей Рябушинский. Сериал сочетает классическую стилистику с любительской камерой и блогерскими видео, снятыми на мобильный телефон. А сама история настолько разножанровая, что в ней гармонично слились элементы драмеди, экшна и романтической комедии. «Руммейт» реализован при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Федерального агентства по делам молодёжи в рамках нацпроекта «Культура». В марте этого года проект стал одним из победителей первой волны Конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодёжи.
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