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Премьера романтической комедии «Руммейт» с Анфисой Черных состоится в середине октября

1 октября
2020 год

Новости кино >>
1 октября 2020
Премьера восьмисерийного молодёжного сериала Анны Яновской «Руммейт» производства кинокомпании «Телесто» с Анфисой Черных в одной из главных ролей состоится эксклюзивно на more.tv 15 октября.

Согласно пресс-службе онлайн-сервиса, зрителям поведают о четвёрке совершенно не похожих друг на друга молодых людей, снимающих квартиру на Котельнической набережной. Рьяных, перспективных, целеустремленных новоиспеченных жителей столицы сыграют совсем молодые актёры во главе с Анфисой Черных (Наиля). Роли её соседей по съёмной квартире, исполнят, в основном, дебютанты в большом кино: Юрий Насонов, Арам Вардеванян и Мария Геращенко. Компанию им составят Стивен Томас Окснер, Азамат Нигманов, Владимир Епифанцев, Михаил Полицеймако, Елизавета Арзамасова, Ольга Хохлова, Никита Тарасов, Алексей Маклаков, Сергей Фролов, Ольга Волкова, которая исполнит роль Елены Сергеевны и таким образом обеспечит связь поколений, а также известные блогеры Саша Спилберг и Андрей Борисов.

Премьера романтической комедии «Руммейт» с Анфисой Черных состоится в середине октября
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Как и сериал "Друзья", который служил неким референсом сценарию, "Руммейт" – это тоже история про молодых людей. Они живут вместе в одной квартире, попадают в различные трудные и смешные ситуации, ссорятся, мирятся, помогают друг другу. Радикальное отличие в том, что мы не замыкаемся в рамках одной квартиры, а исследуем всю Москву, путешествуя по городу мечты, который до сих пор остаётся центром притяжения молодых девушек и парней со всего нашего огромного постсоветского пространства», — говорит генеральный продюсер кинокомпании «Телесто» Елена Гликман.

За визуальную составляющую отвечают оператор Шандор Беркеши и художник Тимофей Рябушинский. Сериал сочетает классическую стилистику с любительской камерой и блогерскими видео, снятыми на мобильный телефон. А сама история настолько разножанровая, что в ней гармонично слились элементы драмеди, экшна и романтической комедии. «Руммейт» реализован при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Федерального агентства по делам молодёжи в рамках нацпроекта «Культура». В марте этого года проект стал одним из победителей первой волны Конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодёжи.
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Премьера романтической комедии «Руммейт» с Анфисой Черных состоится в середине октября фотографии
Премьера романтической комедии «Руммейт» с Анфисой Черных состоится в середине октября фотографии
Премьера романтической комедии «Руммейт» с Анфисой Черных состоится в середине октября фотографии
Премьера романтической комедии «Руммейт» с Анфисой Черных состоится в середине октября фотографии
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