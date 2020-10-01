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Начались съёмки сериалов «В клетке 2» и «Моя большая тайна»

1 октября
2020 год

Новости кино >>
1 октября 2020
Начались съёмки сериалов «В клетке 2» и «Моя большая тайна». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Team films, отвечающей за их производство вместе с Okko Studios.

Начались съёмки сериалов «В клетке 2» и «Моя большая тайна»
фото: пресс-служба кинокомпании Team films

Сиквел остросюжетного сериала вернётся к некогда успешному бойцу MMA Сергею «Волчку» Евдокимову (Павел Прилучный). В новый виток истории герой входит с травмой, полученной год назад, во время боя с собственным отцом «Доком» (Владимир Епифанцев). Травма руки не даёт ему участвовать в профессиональных соревнованиях. Однако, в ходе определённых событий, он вынужден вернуться к подпольным боям без правил и опять войти в ненавистную ему клетку. Новый сезон дополнен детективной линией – кто-то убивает героев. Череда смертей следует одна за другой. Появляется и новая романтическая линия: Волчок пытается разобраться, нужна ли ему любовь для того, чтобы выжить. Принципиально по-новому будут показаны бои, профессиональные и без правил, с детальной проработкой и более красочной визуальной подачей.

Режиссёром-постановщиком второго сезона десятисерийной социальной драмы выступает Сергей Пикалов. Во продолжении зрители увидят как хорошо знакомых героев, чьи роли исполнили, помимо Прилучного и Епифанцева, Екатерина Маликова, Артур Ваха, Алёна Михайлова, Зепюр Брутян, так и новых персонажей в исполнении Розы Хайруллиной, Веры Панфиловой, Кая Гетца, Гелы Месхи и других.

«В клетке 2»
фото: пресс-служба кинокомпании Team films


По словам генерального продюсера сериала и главы кинокомпании Team films Тимура Джафарова, «за первый сезон зритель уже успел полюбить главных героев, историю Волчка и Дока, в которой они живут и существуют. Мы надеемся, что вторая часть будет отличаться в лучшую сторону. Мы добавили детективную линию, очень крутых персонажей, придумали массу драматургических приёмов, чтобы привнести что-то качественно новое. Сделать проект ещё интереснее. Уже сейчас по отклику зрителей мы можем говорить о том, что "В клетке 2" — один из самых ожидаемых релизов следующего года».

Действие восьмисерийного молодёжного сериала «Моя большая тайна» происходит в закрытом кампусе экспериментального вуза. Студентка Соня Кимаева возвращается из заграницы в общежитие академии, чтобы расследовать загадочную гибель своей лучшей подруги. Но за то время, что Соня отсутствовала, ситуация круто изменилась и теперь по рукам студентов и преподавателей ходят отрывки из изобилующего шокирующими подробностями личного дневника погибшей. Каждый день всё новые и новые тайны студентов и преподавателей Академии становятся известны всем, благодаря анонимному блогу «Твоя большая тайна». Все понимают, что эту стихию уже не остановить.

«Моя большая тайна»
фото: пресс-служба кинокомпании Team films

За постановку остросоциального детективного триллера взялся Никита Грамматиков, а главных героев играют Анатолий Белый, Анна Невская, Иван Макаревич, Влад Соколовский, Юрий Чурсин, Кристина Кучеренко, Саид-Магомед Хасаев, Анастасия Талызина, Кирилл Батишта и Игорь Ласский.

«Мне кажется, что такого уровня молодёжных драм у нас ещё не выходило, — считает Джафаров. — Мы изучили успех подобных западных истории и пытаемся создать свой остро социальный и откровенный, я бы даже сказал, провокационный сериал о жизни молодого поколения. Вдохновляясь очень известными молодёжными проектами, мы, надеюсь, по качеству не уступим мировому уровню. Но не стоит забывать, что это эксперимент».
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