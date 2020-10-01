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Оскар Айзек и Джейк Джилленхол сыграют Фрэнсиса Форда Копполу и Роберта Эванса

1 октября
2020 год

Новости кино >>
1 октября 2020
Барри Левинсон поставит картину «Фрэнсис и "Крёстный отец"» о работе над знаменитой гангстерской сагой Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец». Создатель оригинала лично поддержал кандидатуру постановщика, уверяет Deadline.

Оскар Айзек и Джейк Джилленхол сыграют Фрэнсиса Форда Копполу и Роберта Эванса
фото: dailymail.co

В качестве Копполы в будущем фильме предстанет Оскар Айзек, а Джейк Джилленхол сыграет продюсера Роберта Эванса.

В ленте, основанной на сценарии Эндрю Фаротта, переработанном Левинсоном, речь пойдёт о том, с какими проблемами столкнулся Коппола при создании шедевра. В частности, зрителям поведают, как тяжело было уговорить продюсеров взять на роль Дона Корлеоне Марлона Брандо и утвердить Аль Пачино в образе Майкла Корлеоне. Найдёт отражение и ситуация с выбором локации, поскольку режиссёр хотел снимать в Нью-Йорке, хотя в романе и сценарии Марио Пьюзо действие разворачивается в Канзас-Сити. Будут затронуты и переговоры с реальными мафиози, которым сильно не понравилось, что их грязные дела будут показаны в фильме от большой голливудской студии.
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