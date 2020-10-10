Доктор Стрэндж станет наставником Питера Паркера

Бенедикт Камбербэтч
воплотит образ Доктора Стрэнджа
в третьей части «Человека-паука
». Его герой станет наставником Питера Паркера, придя на смену Тони Старку (Роберт Дауни-младший
) и Нику Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон
), сообщает The Hollywood Reporter
.
фото: Walt Disney Studios Motion Pictures
Главную роль в «Человеке-пауке 3» исполнит Том Холланд
. Ранее стало известно
, что Джейми Фокс
сыграет злодея Электро. Возвращение этого персонажа может быть связано со Стрэнджем, так как следующий фильм о нем — «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия
» — предполагает путешествие Верховного мага Земли по параллельным мирам.
Режиссером продолжения франшизы выступит Джон Уоттс
, поставивший две предыдущие части — «Человек-паук: Возвращение домой
» и «Человек-паук: Вдали от дома
». Ожидается, что к своим ролям вернутся Зендая
, Мариса Томей
, Джейкоб Баталон
и Тони Револори
. Съемки должны стартовать этой осенью в Атланте, а релиз запланирован на 17 декабря 2021 года.
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