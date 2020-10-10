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Доктор Стрэндж станет наставником Питера Паркера

10 октября
2020 год

Новости кино >>
10 октября 2020
Бенедикт Камбербэтч воплотит образ Доктора Стрэнджа в третьей части «Человека-паука». Его герой станет наставником Питера Паркера, придя на смену Тони Старку (Роберт Дауни-младший) и Нику Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), сообщает The Hollywood Reporter.

Доктор Стрэндж станет наставником Питера Паркера
фото: Walt Disney Studios Motion Pictures


Главную роль в «Человеке-пауке 3» исполнит Том Холланд. Ранее стало известно, что Джейми Фокс сыграет злодея Электро. Возвращение этого персонажа может быть связано со Стрэнджем, так как следующий фильм о нем — «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» — предполагает путешествие Верховного мага Земли по параллельным мирам.

Режиссером продолжения франшизы выступит Джон Уоттс, поставивший две предыдущие части — «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома». Ожидается, что к своим ролям вернутся Зендая, Мариса Томей, Джейкоб Баталон и Тони Револори. Съемки должны стартовать этой осенью в Атланте, а релиз запланирован на 17 декабря 2021 года.
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