Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юлия Подозёрова мечтает о «Возвращении»

10 октября
2020 год

Новости кино >>
10 октября 2020
Детективная мелодрама Сергея Лялина «Возвращение» с Юлией Подозеровой, Дмитрием Миллером и Александром Никитиным стартует 12 октября в эфире «России-1», сообщает пресс-служба телеканала.

Юлия Подозёрова мечтает о «Возвращении»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»


По сюжету Ирина (Юлия Подозерова) оказалась заперта в золотой клетке по собственной воле. Ей пришлось стать женой ревнивого и властного Петра Бойцева (Александр Никитин). Но спрятаться в постылом браке женщине не удалось: тайны, обман и ненависть преследуют ее и здесь. Спустя годы она так и не смогла смириться с ролью красивой вещи в особняке жестокого хозяина. Однажды ей в руки попадает пистолет, и, хотя Ирина знает, что он не заряжен, она все-таки нажимает на курок. Но когда Петр падает на пол, женщина понимает, что ее жестоко обманули. С этого момента начинается новая, почти детективная история. Ирину ждет встреча с прошлым и людьми, которые, кажется, вычеркнули ее из памяти навсегда.

«Как режиссеру мне важно увлечь зрителя, дать ему возможность с головой погрузиться в историю, болеть за героев, сочувствовать им, пройти через все опасности и всё преодолеть. Все-таки кино для этого и появилось на свет, чтобы дать людям повод для сопереживания. И в «Возвращении» таких поводов много: это и неоправданная жертва героини, которую просто невозможно принять нормальному человеку, и чудовищный мужской эгоизм, и конфликт поколений, и драма матери. Исключительно насыщенный, богатый сюжет», — отметил Сергей Лялин.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Сергей ЛялинДмитрий МиллерАлександр НикитинЮлия Подозёрова
фильмы
Возвращение

анонс

Скорбим

Виктор Мютников
7 октября ушёл из жизни актёр Виктор Мютников.
Владислав Пьявко
6 октября ушёл из жизни оперный певец Владислав Пьявко.
Майя Маркова
5 октября ушла из жизни режиссёр Майя Маркова.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Александр Белина
Андрей Дударенко
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Нина Ольхина
Евгения Опалова
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ипполит Жирардо
Ники Илиев
Моника Квятковская
Лили Монори
Хелен Хейз
Карра Элехальде
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Бегущий по лезвию
научная фантастика, триллер
Гонконг, США, 1982
Первая ведьма
фильм ужасов
США, 2019
Китобой
драма, приключения
Россия, Бельгия, Польша, 2020
Падение
драма, социальная драма
Великобритания, Дания, Канада, США, 2020
Генерал де Голль
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2020
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
Гномы в деле!
детский фильм, приключения
Германия, 2020
Кто не спрятался..?
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пингвинёнок Пороро: Пираты острова сокровищ
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2019
Честный вор
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2020
Таинственные импрессионисты
Италия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен