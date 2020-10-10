Юлия Подозёрова мечтает о «Возвращении»

анонс

К продолжению драмы «После» присоединились новые актеры

Джеймс МакЭвой без сценария сыграет в ремейке фильма «Мой сын»

10 октября

Элизабет Мосс получит место в Конгрессе США

Ей предстоит сыграть Кэти Хилл, которая покинула парламент после скандала.