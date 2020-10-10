Юлия Подозёрова мечтает о «Возвращении»

По сюжету Ирина (Юлия Подозерова) оказалась заперта в золотой клетке по собственной воле. Ей пришлось стать женой ревнивого и властного Петра Бойцева (Александр Никитин). Но спрятаться в постылом браке женщине не удалось: тайны, обман и ненависть преследуют ее и здесь. Спустя годы она так и не смогла смириться с ролью красивой вещи в особняке жестокого хозяина. Однажды ей в руки попадает пистолет, и, хотя Ирина знает, что он не заряжен, она все-таки нажимает на курок. Но когда Петр падает на пол, женщина понимает, что ее жестоко обманули. С этого момента начинается новая, почти детективная история. Ирину ждет встреча с прошлым и людьми, которые, кажется, вычеркнули ее из памяти навсегда.
«Как режиссеру мне важно увлечь зрителя, дать ему возможность с головой погрузиться в историю, болеть за героев, сочувствовать им, пройти через все опасности и всё преодолеть. Все-таки кино для этого и появилось на свет, чтобы дать людям повод для сопереживания. И в «Возвращении» таких поводов много: это и неоправданная жертва героини, которую просто невозможно принять нормальному человеку, и чудовищный мужской эгоизм, и конфликт поколений, и драма матери. Исключительно насыщенный, богатый сюжет», — отметил Сергей Лялин.
обсуждение >>