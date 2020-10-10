Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Элизабет Мосс получит место в Конгрессе США

10 октября
2020 год

Новости кино >>
10 октября 2020
Элизабет МоссЧеловек-невидимка») сыграет бывшую конгрессвумен Кэти Хилл, которая ушла в отставку после утечки ее личных данных в сети, сообщает The Hollywood Reporter.

Элизабет Мосс получит место в Конгрессе США
фото: imdb.com

Карьера Кэти Хилл развивалась стремительно: в 31 год она стала членом Конгресс США, представляя интересы демократической партии. Однако через 11 месяцев Daily Mail опубликовал ее обнаженные фотографии. В сети также появились материалы из личной переписки. После этого скандала женщина подала в отставку.

В основу сюжета лягут мемуары Хилл под названием «Она обретет силу: как стать воином в борьбе за равенство» (She Will Rise: Becoming a Warrior in the Battle for True Equality), где она рассказывает о своей жизни и политической карьере. Мосс отметила, что ее очень вдохновляет эта история, и в особенности деятельность Хилл, которая помогла обратить внимание на женское право голоса в США. Написанием сценария займется Майкл Ситцман, ранее работавший над сериалом «База Куантико».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Элизабет Мосс узнает в герое книги себя
Элизабет Мосс возглавит сериал про путешествия во времени
Элизабет Мосс снимется в хорроре от режиссера «Рассказа служанки»
Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон и Элизабет Мосс переквалифицировались в журналисты
«Человек-невидимка»: Вход в пустоту
Элизабет Мосс преследует бесплотный экс-бойфренд
Элизабет Мосс сыграет в новом фильме Тайки Вайтити
персоны
Элизабет Мосс
фильмы
База КуантикоЧеловек-невидимка

анонс

Скорбим

Виктор Мютников
7 октября ушёл из жизни актёр Виктор Мютников.
Владислав Пьявко
6 октября ушёл из жизни оперный певец Владислав Пьявко.
Майя Маркова
5 октября ушла из жизни режиссёр Майя Маркова.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Александр Белина
Андрей Дударенко
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Нина Ольхина
Евгения Опалова
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ипполит Жирардо
Ники Илиев
Моника Квятковская
Лили Монори
Хелен Хейз
Карра Элехальде
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Бегущий по лезвию
научная фантастика, триллер
Гонконг, США, 1982
Первая ведьма
фильм ужасов
США, 2019
Китобой
драма, приключения
Россия, Бельгия, Польша, 2020
Падение
драма, социальная драма
Великобритания, Дания, Канада, США, 2020
Генерал де Голль
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2020
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
Гномы в деле!
детский фильм, приключения
Германия, 2020
Кто не спрятался..?
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пингвинёнок Пороро: Пираты острова сокровищ
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2019
Честный вор
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2020
Таинственные импрессионисты
Италия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен