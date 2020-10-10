Элизабет Мосс получит место в Конгрессе США

Карьера Кэти Хилл развивалась стремительно: в 31 год она стала членом Конгресс США, представляя интересы демократической партии. Однако через 11 месяцев Daily Mail опубликовал ее обнаженные фотографии. В сети также появились материалы из личной переписки. После этого скандала женщина подала в отставку.
В основу сюжета лягут мемуары Хилл под названием «Она обретет силу: как стать воином в борьбе за равенство» (She Will Rise: Becoming a Warrior in the Battle for True Equality), где она рассказывает о своей жизни и политической карьере. Мосс отметила, что ее очень вдохновляет эта история, и в особенности деятельность Хилл, которая помогла обратить внимание на женское право голоса в США. Написанием сценария займется Майкл Ситцман, ранее работавший над сериалом «База Куантико».
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