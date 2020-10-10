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Джеймс МакЭвой без сценария сыграет в ремейке фильма «Мой сын»

10 октября
2020 год

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10 октября 2020
Джеймс МакЭвой без сценария сыграет в ремейке французского фильма «Мой сын». На площадке он будет импровизировать, зная лишь основные аспекты жизни своего героя, сообщает Deadline.

Джеймс МакЭвой без сценария сыграет в ремейке фильма «Мой сын»
фото: deadline.com

Режиссерское кресло займет Кристиан Карион, поставивший оригинальную картину с Гийомом Кане и Мелани Лоран. Исполнитель главной мужской роли также работал без сценария, о чем заранее была предупреждена вся съемочная группа.

В центре сюжета оказывается мужчина, чья постоянная занятость разрушила его брак. Во время очередной командировки увлеченный карьерист получает страшную новость – его семилетний сын пропал без вести. Отец сам бросается на поиски ребенка. Первым делом он отправляется к своей бывшей жене, которую сыграет Клер Фой.

Съемки ремейка стартует в этом ноябре в Шотландии.
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