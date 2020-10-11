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Анджелина Джоли и Кристоф Вальц сыграют бывших супругов

11 октября
2020 год

Новости кино >>
11 октября 2020
Анджелина Джоли и Кристоф Вальц могут исполнить главные роли в экранизации романа писательницы и нейробиолога Лайзы Дженовы «Каждая сыгранная нота» (Every Note Played). Переговоры с актерами находятся на финальной стадии, сообщает Variety.

Анджелина Джоли и Кристоф Вальц сыграют бывших супругов
фото: tumblr.com

По сюжету некогда успешному пианисту Ричарду (Вальц) диагностируют боковой амиотрофический склероз. Состояние постепенно ухудшается: мужчина не может заниматься музыкой и совершать множество привычных действий. Стать его опекуном неохотно соглашается бывшая супруга Карина (Джоли).

Режиссерское кресло займет Майкл Сакси, поставивший ленту «Клятва» с Рэйчел МакАдамс и Ченнингом Татумом и сериал «13 причин почему». Над сценарием будут работать Моне Клейтон и Дэвид Манделл.
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13 причин почемуКлятва

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