«Спайс бойз», «На дальних рубежах» и «Любовь без размера» вошли в основной конкурс фестиваля «Киношок»

За главную награду также поборются казахские фильмы «Чёрный, чёрный человек» и «Жаным, ты не поверишь», чеченская «История одной картины», «Бесцветные сны» из Узбекистана, кыргызская «Шамбала» и лента «Холодно», которая представит Россию. Председателем жюри выступит режиссер Валерий Ахадов. Вместе с ним победителя выберут актриса Татьяна Абрамова, композитор Юрий Потеенко, телеведущий Андрей Смирнов и художник-постановщик Владимир Трапезников.
В конкурсе короткометражных фильмов будет представлено 25 работ, а в смотре документального кино – 19. Ленты оценит профессиональное жюри. А лучший телевизионный проект определят путем зрительского голосования. В конкурсе детских фильмов «Киномалышок», который пройдет в режиме онлайн, судить картины будут дети во главе с артистом Игорем Черницким.
В этом году все мероприятия фестиваля посвящены юбилейной дате – 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, оргкомитет обращает особое внимание на региональный кинематограф России, не отказываясь при этом от международного формата.
«Мы, команда Киношока, считаем, что фильмы, созданные в разных уголках нашей страны авторами-энтузиастами и развивающимися киностудиями обладают большим художественным и тематическим потенциалом как в игровом, так и в документальном жанрах. «Открыв» в свое время имена Владимира Хотиненко, Павла Костомарова, Александра Котта, Алексея Серебрякова, Александра Велединского и многих других, фестиваль и сейчас видит свою задачу в поиске новых самобытных и оригинальных художников, в популяризации, поощрении и продвижении нового кино Российской Федерации», — отмечают организаторы.
фото: К/ф «На дальних рубежах»
Из-за пандемии на «Киношоке» отменяются массовые зрительские мероприятия, программа «Кино на площади», традиционные красные дорожки с большим притоком зрителей. Просмотры будут проходить со всеми соблюдениями норм санитарной безопасности. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Городском театре Анапы.
Созданный в 1992 году с целью объединить кинематографистов бывших союзных республик и не допустить разрыва культурных связей, «Киношок» двадцать пять лет знакомил зрителей и кинокритиков с фильмами из Литвы, Латвии, Эстонии и стран СНГ.
обсуждение >>