Чарли Кауфман займется адаптацией романа «Полиция памяти»

В этом году роман Огавы вошел в шорт-лист Международной премии Букера. Фильм поставит режиссер «Рассказа служанки» Рид Морано. Производством проекта займется студия Amazon.
По сюжету на безымянном острове у безымянного побережья начинают исчезать вещи. Сначала мелочи, потом фотографии. Полиция памяти хочет сделать так, чтобы все забытое осталось таковым навсегда. Главная героиня этой истории — неизвестная писательница — однажды обнаруживает, что ее редактор является одним из тех, кто еще способен хранить воспоминания. Ему угрожает опасность, и женщина решает спрятать его в секретной комнате у себя дома. Вместе они начинают борьбу за правду.
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