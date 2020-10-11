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Чарли Кауфман займется адаптацией романа «Полиция памяти»

11 октября
2020 год

Новости кино >>
11 октября 2020
Чарли КауфманДумаю, как всё закончить», «Вечное сияние чистого разума») напишет сценарий для одноименной экранизации романа «Полиция памяти» (The Memory Police) японской писательницы Ёко Огавы, сообщает Deadline.

Чарли Кауфман займется адаптацией романа «Полиция памяти»
фото: deadline.com

В этом году роман Огавы вошел в шорт-лист Международной премии Букера. Фильм поставит режиссер «Рассказа служанки» Рид Морано. Производством проекта займется студия Amazon.

По сюжету на безымянном острове у безымянного побережья начинают исчезать вещи. Сначала мелочи, потом фотографии. Полиция памяти хочет сделать так, чтобы все забытое осталось таковым навсегда. Главная героиня этой истории — неизвестная писательница — однажды обнаруживает, что ее редактор является одним из тех, кто еще способен хранить воспоминания. Ему угрожает опасность, и женщина решает спрятать его в секретной комнате у себя дома. Вместе они начинают борьбу за правду.
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