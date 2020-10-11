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Хлоя Грейс Морец станет свидетельницей преступления в киберпространстве

11 октября
2020 год

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11 октября 2020
Молодая актриса Хлоя Грейс МорецВ объятиях лжи», «Мрачные тени») получила главную роль в сериале «Периферийные устройства» (The Peripheral) по одноименному научно-фантастическому детективу Уильяма Гибсона, сообщает Variety.

Хлоя Грейс Морец станет свидетельницей преступления в киберпространстве
фото: Getty Images

Действие ленты развернется в ближайшем будущем в небольшом американском городке. Сериал расскажет о жизни Флинн (Морец) и ее брата Бертона — бывшего служащего в корпусе морской пехоты. Однажды он просит девушку подменить его на работе и проследить за тестированием новой видеоигры. Однако со временем Флинн замечает, что город, где живут персонажи, очень похож на Лондон, а происходящее на экране напоминает реальную жизнь. Совершенно случайно она становится свидетельницей преступления, и это навсегда меняет ее жизнь.

Режиссером сериала выступит Винченцо Натали, а Скотт Б. Смит напишет сценарий. Продюсировать проект для Amazon будут создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.
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фильмы
В объятиях лжиМир Дикого ЗападаМрачные тени

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