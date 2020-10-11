Хлоя Грейс Морец станет свидетельницей преступления в киберпространстве

Действие ленты развернется в ближайшем будущем в небольшом американском городке. Сериал расскажет о жизни Флинн (Морец) и ее брата Бертона — бывшего служащего в корпусе морской пехоты. Однажды он просит девушку подменить его на работе и проследить за тестированием новой видеоигры. Однако со временем Флинн замечает, что город, где живут персонажи, очень похож на Лондон, а происходящее на экране напоминает реальную жизнь. Совершенно случайно она становится свидетельницей преступления, и это навсегда меняет ее жизнь.
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