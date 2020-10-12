Стартовали съемки дебютного сериала Евгения Сангаджиева Нappy Еnd

Это история о том, как мало мы знаем о собственных границах, и как легко можем дойти до точки невозврата, испытывая самих себя. Попасть в порно-индустрию просто: достаточно нажать кнопку REC. в своем мобильном и начать снимать. С такого видео и начинается карьера 19-летних друзей Леры и Влада, которые в поисках лучшей жизни приходят к неожиданному решению — вебкам. Они совсем не подходят друг другу, их характеры противоположны, ценности не совпадают: Лера безрассудная оторва, Влад — замкнутый умник. Но странным образом они дополняют друг друга, и, вместе преодолевая препятствия на пути к успеху, становятся все ближе. Но можно ли сохранить любовь, если ты ей торгуешь?
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