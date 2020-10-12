Стартовали съемки дебютного сериала Евгения Сангаджиева Нappy Еnd

анонс

Она получила главную роль в сериале «Периферийные устройства».

Хлоя Грейс Морец станет свидетельницей преступления в киберпространстве

11 октября

«Спайс бойз», «На дальних рубежах» и «Любовь без размера» вошли в основной конкурс фестиваля «Киношок»

Смотр пройдет с 17 по 23 октября в Анапе.