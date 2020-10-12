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Галь Гадот станет Клеопатрой в биографическом фильме Пэтти Дженкинс

12 октября
2020 год

Новости кино >>
12 октября 2020
Галь Гадот воплотит образ последней египетской царицы Клеопатры в байопике, права на который приобрела студия Paramount, уверяет Deadline.


Режиссёрское кресло картины займёт Пэтти Дженкинс, работавшая с актрисой над дилогией о Чудо-женщине. Над сценарием корпит автор «Александра» Лаэта Калогридис.

Paramount удалось победить в гонке за права студии Warner Bros. и Universal, а также стриминговые сервисы Netflix и Apple. Гадот, помимо исполнения главной роли, числится автором идеи и исполнительным продюсером фильма.

Галь Гадот станет Клеопатрой в биографическом фильме Пэтти Дженкинс
фото: Клеопатра в игре «Assassin's Creed: Истоки»

Клеопатра — дочь Птолемея, предка Александра Великого. Выиграв внутреннюю борьбу за власть она имела сложные отношения с Римом, став любовницей Юлия Цезаря, а затем и Марка Антония. Последняя связь стала погибелью и для царицы, и для полководца.

В кино Клеопатрой успели побывать Теда Бара, Клодетт Кольбер, Вивьен Ли, София Лорен, Элизабет Тейлор, Моника Беллуччи, Линдси Маршал и другие актрисы. В игре «Assassin's Creed: Истоки» царицу озвучила Зора Бишоп. Последние годы в Голливуде неоднократно пытались запустить в производство биографические ленты о жизни правительницы, которую могли сыграть Анджелина Джоли и Леди Гага, а режиссёрами видели Дэвида Финчера, Джеймса Кэмерона и Дени Вильнёва.
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