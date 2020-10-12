Галь Гадот станет Клеопатрой в биографическом фильме Пэтти Дженкинс

Paramount удалось победить в гонке за права студии Warner Bros. и Universal, а также стриминговые сервисы Netflix и Apple. Гадот, помимо исполнения главной роли, числится автором идеи и исполнительным продюсером фильма.
фото: Клеопатра в игре «Assassin's Creed: Истоки»
Клеопатра — дочь Птолемея, предка Александра Великого. Выиграв внутреннюю борьбу за власть она имела сложные отношения с Римом, став любовницей Юлия Цезаря, а затем и Марка Антония. Последняя связь стала погибелью и для царицы, и для полководца.
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