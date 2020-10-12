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Чешская игра Kingdom Come: Deliverance получит экранизацию

12 октября
2020 год

Новости кино >>
12 октября 2020
Чешская средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance обзаведётся экранизацией. Согласно Variety, за производство адаптации взялись студия Warhorse Studios, ответственная за создание РПГ, и Wild Sheep Content. Что это будет — фильм или сериал, пока компании не определились. В настоящий момент ведутся поиски сценаристов и режиссёров.

Чешская игра Kingdom Come: Deliverance получит экранизацию

«Особенно интересно, что адаптация таких видеоигр с упором на сюжет, как The Witcher или Kingdom Come: Deliverance, уникальна. Они локальны и глобальны одновременно», — считает глава Wild Sheep Content Эрик Бармак. Его компания также возьмётся за киноадаптацию игровой серии Yakuza производства Sega, уточняет издание.

Действие игры разворачивается в чешской Богемии в 1403-м. Игроки управляют сыном кузнеца Индржихом, который после убийства родителей и других жителей его деревни становится вассалом пана Радцига Кобылы и свидетелем переломных моментов тех лет. Kingdom Come: Deliverance одновременно привлекла и оттолкнула геймеров приземлённостью, исторической достоверностью и реализмом.



«Все хотели магию в играх, а мы предлагали сына кузнеца, который становится героем, но не королём», — отметил руководитель Warhorse Studios Мартин Фривальдский.

Kingdom Come: Deliverance появилась на свет в феврале 2018-го на PC, PS4 и Xbox One. За три года её продажи составили более 3 млн экземпляров.
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Чешская игра Kingdom Come: Deliverance получит экранизацию фотографии
Чешская игра Kingdom Come: Deliverance получит экранизацию фотографии
Чешская игра Kingdom Come: Deliverance получит экранизацию фотографии
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