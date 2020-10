Чешская игра Kingdom Come: Deliverance получит экранизацию

Чешская средневековая ролевая играобзаведётся экранизацией. Согласно Variety , за производство адаптации взялись студия Warhorse Studios, ответственная за создание РПГ, и Wild Sheep Content. Что это будет — фильм или сериал, пока компании не определились. В настоящий момент ведутся поиски сценаристов и режиссёров.считает глава Wild Sheep Content. Его компания также возьмётся за киноадаптацию игровой сериипроизводства Sega, уточняет издание.Действие игры разворачивается в чешской Богемии в 1403-м. Игроки управляют сыном кузнеца Индржихом, который после убийства родителей и других жителей его деревни становится вассалом пана Радцига Кобылы и свидетелем переломных моментов тех лет. Kingdom Come: Deliverance одновременно привлекла и оттолкнула геймеров приземлённостью, исторической достоверностью и реализмом.отметил руководитель Warhorse StudiosKingdom Come: Deliverance появилась на свет в феврале 2018-го на PC, PS4 и Xbox One. За три года её продажи составили более 3 млн экземпляров.