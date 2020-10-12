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Антон Долин покидает экспертный совет Фонда кино

12 октября
2020 год

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12 октября 2020
Антон Долин покидает экспертный совет Фонда кино, в котором состоял с 2014 года. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главного редактора журнала «Искусство кино», его мотивы участия в совете «были крайне просты: я верил, что своим голосом могу принести пользу. В отличие от многих, я не считаю, что всё коммерческое российское кино – не заслуживающая внимания дрянь. Своей целью я видел голосование ЗА те проекты, из которых (на мой взгляд) могло выйти что-то путное, и ПРОТИВ тех, из которых этого выйти не могло. Большинство из моих коллег голосовали за тех, кто (с их точки зрения) будет успешен в прокате, иногда даже сетовали: фильм наверняка будет дрянь, но ведь деньги соберет! Как не проголосовать? А я – за тех, кто был хоть в чем-то оригинален, талантлив, художественно интересен, вне зависимости от возможного успеха».

Антон Долин покидает экспертный совет Фонда кино
фото: moskvichmag.ru

Долин рассказал, что в своё время проголосовал за «Холопа», «Последнего богатыря», «Горько!» и «Притяжение», а также «против Сарика Андреасяна, Первого канала, плохой русской анимации, "патриотических" блокбастеров о взятии Крыма».

Решение о выходе из совета Фонда кинокритик принял из-за того, «что перестал понимать смысл своей работы в Фонде Кино». Однако он не сомневается в том, «что российское кино нуждается в государственной поддержке. Знаю, что многие талантливые фильмы не появились бы на свет без этих денег. Искренне считаю, что лучше уж госбюджет пойдёт на "Вратаря Галактики", чем на крылатые ракеты для КНДР или премии для Росгвардии за удачное подавление мятежей».
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