Пятнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну»

анонс

12 октября Константин Богомолов встречается с секс-куклой в трейлере сериала «Псих» Премьера намечена на 5 ноября.

12 октября Антон Долин покидает экспертный совет Фонда кино Кинокритик состоял в нём с 2014 года.

12 октября Чешская игра Kingdom Come: Deliverance получит экранизацию Средневековую РПГ адаптируют в виде фильма или сериала студия-разработчик Warhorse Studios и компания Wild Sheep Content.