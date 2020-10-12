Пятнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну»

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет пятнадцатую серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Эпизод под названием «Образ врага (часть 2)» является продолжением вышедшей ранее серии и рассказывает о трансформации изображения вражеских солдат и их действий в киножурналах и художественных картинах времен войны. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
Следуя новой идее представления образа врага, советские операторы и режиссеры перестали показывать немецких солдат как запутавшихся и обманутых людей. Теперь они предстают на экранах в более привычном современному человеку виде – олицетворении злобы и пороков. Впервые новый подход был применен оператором Рафаилом Гиковым в киножурнале от декабря 1941 года. Посмотрев новый выпуск «Как снимали войну», можно узнать о том, как использовали трофейную немецкую хронику в своих выпусках советские пропагандисты, как повлиял новый образ врага на игровое кино и как режиссеры использовали метафору и показывали кадры погибших немецких солдат.
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Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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