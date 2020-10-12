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Константин Богомолов встречается с секс-куклой в трейлере сериала «Псих»

12 октября
2020 год

Новости кино >>
12 октября 2020
В сети появился основной трейлер сериала «Псих» в постановке Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой.


Олег – столичный психотерапевт. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только в последнее время Олег их не любит, он их терпит.. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Никто из клиентов не подозревает о его проблемах.. Со стороны он кажется успешным, счастливо женатым, состоятельным.. Никто не знает правду, да и зачем, правда? Год назад без вести пропала его жена.. Ее нет уже 384 дня.

Константин Богомолов встречается с секс-куклой в трейлере сериала «Псих»

Ведущие роли в проекте сыграли Константин Богомолов, Елена Лядова, Аня Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Александр Горчилин, Игорь Верник и Олег Меньшиков.

Премьера сериала «Псих» состоится 5 ноября на more.tv.
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Константин Богомолов встречается с секс-куклой в трейлере сериала «Псих» фотографии
Константин Богомолов встречается с секс-куклой в трейлере сериала «Псих» фотографии
Константин Богомолов встречается с секс-куклой в трейлере сериала «Псих» фотографии
Константин Богомолов встречается с секс-куклой в трейлере сериала «Псих» фотографии
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