Константин Богомолов встречается с секс-куклой в трейлере сериала «Псих»

В сети появился основной трейлер сериала «Псих
» в постановке Федора Бондарчука
по сценарию Паулины Андреевой
.
Олег – столичный психотерапевт. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только в последнее время Олег их не любит, он их терпит.. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Никто из клиентов не подозревает о его проблемах.. Со стороны он кажется успешным, счастливо женатым, состоятельным.. Никто не знает правду, да и зачем, правда? Год назад без вести пропала его жена.. Ее нет уже 384 дня.
Ведущие роли в проекте сыграли Константин Богомолов
, Елена Лядова
, Аня Чиповская
, Роза Хайруллина
, Марина Александрова
, Александр Горчилин
, Игорь Верник
и Олег Меньшиков
.
Премьера сериала «Псих
» состоится 5 ноября
на more.tv.
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