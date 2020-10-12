Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильмы «Спасибо, коучер!» и «Навстречу мечте» получили призы зрительских симпатий на киносмотре SOL

12 октября
2020 год

Новости кино >>
12 октября 2020
Объявлены имена победителей шестого фестиваля российского кино и культуры SOL, состоявшегося в испанском городе Торревьеха. Среди короткометражных работ зрители лучшей признали ленту Никиты Тарасова «Спасибо, коучер!», отмеченную также за роль Анны Котовой-Дерябиной. Картина Ирины Гобозашвили «Навстречу мечте» получила приз зрительских симпатий в категории «Лучший полный метр», сообщает пресс-служба смотра.

Фильмы «Спасибо, коучер!» и «Навстречу мечте» получили призы зрительских симпатий на киносмотре SOL
фото: Андрей Луковников

Максима Колосова отметили наградой за лучшую мужскую роль в короткометражном фильме Андрея Мышкина «Последствия». Постановщик «Моей звезды» Серхио Барба объявлен лучшим режиссёром конкурса короткого метра, а за сценарий статуэтку вручили «Хорошей работе» Тиграна Саакяна.

Гран-при секции полного метра достался «Ржеву» Игоря Копылова. Среди актёров победу одержал Ленн Кудрявицки, сыгравший в фильме «Кадиш», а Александра Бортич удостоена приза за лучшую женская роль в «Проводнике». Константин Лопушанский, снявший ленту «Сквозь чёрное стекло», признан лучшим режиссёром. «Волшебнику» Михаила Морскова вручили статуэтку за сценарий.

Фильмы «Спасибо, коучер!» и «Навстречу мечте» получили призы зрительских симпатий на киносмотре SOL
фото: Андрей Луковников

Шестой фестиваль российского кино и культуры SOL состоялся с 8 по 11 октября в Торревьехе. Организаторы были вынуждены изменить сроки проведения мероприятия и подстроиться под новые правила проведения массовых праздников, но фестиваль всё равно состоялся, с учётом всех санитарных норм.

За несколько лет смотр, чьей основной площадкой является Муниципальный театр Торревьехи, стал одним из крупнейших фестивалей российского кино в Испании. Его организатором выступает ассоциация «Мир, Глобус, Торревьеха», партнёром — продюсер Сергей Новожилов, а директором — Татьяна Семёнова. Президентом смотра является Александр Михайлов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Спайс бойз», «На дальних рубежах» и «Любовь без размера» вошли в основной конкурс фестиваля «Киношок»
Фильм Полины Ольденбург Ad Libitum удостоен гран-при «Амурской осени» и приза за лучшую режиссуру
персоны
Александра БортичМаксим КолосовИгорь КопыловАнна Котова-ДерябинаЛенн КудрявицкиКонстантин ЛопушанскийАлександр МихайловМихаил МорсковСергей НовожиловТигран СаакянНикита Тарасов
фильмы
ВолшебникКадишПоследствияПроводникРжевСквозь чёрное стеклоСпасибо, коучер!

фотографии >>
Фильмы «Спасибо, коучер!» и «Навстречу мечте» получили призы зрительских симпатий на киносмотре SOL фотографии
Фильмы «Спасибо, коучер!» и «Навстречу мечте» получили призы зрительских симпатий на киносмотре SOL фотографии
Фильмы «Спасибо, коучер!» и «Навстречу мечте» получили призы зрительских симпатий на киносмотре SOL фотографии
Фильмы «Спасибо, коучер!» и «Навстречу мечте» получили призы зрительских симпатий на киносмотре SOL фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Плаксин
12 октября ушёл из жизни актёр Евгений Плаксин.
Сергей Тиранин
9 октября ушёл из жизни актёр Сергей Тиранин.

День рождения >>

Ролан Быков
Юрий Васильев
Анатолий Егоров
Михаил Егоров (II)
Виктория Исакова
Максим Лагашкин
Лариса Пашкова
Галина Стаханова
Ирина Таранник
Робин Аскуит
Хью Джекман
Орор Клеман
Брижитт Лаэ
Лучано Паваротти
Эско Салминен
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

4 лица Моны Лизы
исторический фильм
Италия, 2018
Best Horror Shorts
фильм ужасов
Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Польша, Франция, 2020
Женщина
Франция, 2019
Игры судьбы
драма, социальная драма
США, 2020
Ночной портье
драма, криминальный фильм, мелодрама, мистика, триллер
США, 2020
Проклятый дом 3
фильм ужасов
США, 2018
Удалить историю
комедия
Франция, Бельгия, 2020
Экстремальная работа
боевик, комедия, криминальный фильм
Южная Корея, 2019
Авангард
боевик
Китай, 2020
Все оттенки Токио
триллер, эротика
США, Япония, 2020
Гипноз
психологический триллер
Россия, Финляндия, 2020
Лето 85
драма, молодежный фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен