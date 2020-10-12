Фильмы «Спасибо, коучер!» и «Навстречу мечте» получили призы зрительских симпатий на киносмотре SOL

анонс

Юрий Стоянов и Ян Цапник снимаются в короткометражном «Везунчике»

Премьера намечена на 5 ноября.

Константин Богомолов встречается с секс-куклой в трейлере сериала «Псих»

12 октября

Антон Долин покидает экспертный совет Фонда кино

Кинокритик состоял в нём с 2014 года.