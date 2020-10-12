Фильмы «Спасибо, коучер!» и «Навстречу мечте» получили призы зрительских симпатий на киносмотре SOL

Объявлены имена победителей шестого фестиваля российского кино и культуры SOL, состоявшегося в испанском городе Торревьеха. Среди короткометражных работ зрители лучшей признали ленту Никиты Тарасова «Спасибо, коучер!», отмеченную также за роль Анны Котовой-Дерябиной. Картина Ирины Гобозашвили «Навстречу мечте» получила приз зрительских симпатий в категории «Лучший полный метр», сообщает пресс-служба смотра.
фото: Андрей Луковников
Максима Колосова отметили наградой за лучшую мужскую роль в короткометражном фильме Андрея Мышкина «Последствия». Постановщик «Моей звезды» Серхио Барба объявлен лучшим режиссёром конкурса короткого метра, а за сценарий статуэтку вручили «Хорошей работе» Тиграна Саакяна.
Шестой фестиваль российского кино и культуры SOL состоялся с 8 по 11 октября в Торревьехе. Организаторы были вынуждены изменить сроки проведения мероприятия и подстроиться под новые правила проведения массовых праздников, но фестиваль всё равно состоялся, с учётом всех санитарных норм.
За несколько лет смотр, чьей основной площадкой является Муниципальный театр Торревьехи, стал одним из крупнейших фестивалей российского кино в Испании. Его организатором выступает ассоциация «Мир, Глобус, Торревьеха», партнёром — продюсер Сергей Новожилов, а директором — Татьяна Семёнова. Президентом смотра является Александр Михайлов.
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