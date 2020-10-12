Юрий Стоянов и Ян Цапник снимаются в короткометражном «Везунчике»

Что будет, если человеку предоставить выбор? Что он предпочтёт в первую очередь? Удачу? Силу? Мудрость? А может быть, всё это по отдельности больше вредит, чем помогает? По сюжету к Человеку, опустившему руки и свою жизнь, приходит Бог Мудрости и обещает выполнить любое желание, связанное с мудростью. Но в небесной канцелярии что-то напутали (не без участия Бога Веселья), и к человеку вместо одного приходят ещё и Бог Удачи, Бог Веселья и Бог Войны. Какой сделать выбор? А может не выбрать никого и принять предложение ещё одного гостя, которого уж точно никто не ждал? И готов ли Человек к последствиям своего выбора?
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