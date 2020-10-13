«Шерлок в России», «Хороший человек» и «Территория» включены в престижный международный рейтинг

В рамках крупнейшего международного рынка контента MIPCOM Online+ швейцарская исследовательская компания The Wit отметила четыре российских проекта в рейтинге самых обсуждаемых проектов по всему миру. Среди них – оригинальные сериалы видеосервиса Start «Шерлок в России», «Хороший человек», «Территория», представленная холдингом ГПМ РТВ (Газпром Медиа - Развлекательное телевидение), а также романтическое шоу знакомств «Секрет» телеканала ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», являющейся представителем MIPCOM и MIPTV в России, странах СНГ и на Украине.
фото: кадр из сериала «Территория»
Наряду с российскими проектами, в подборку Fresh TV Fiction вошли сериалы от крупнейших международных компаний HBO, All3 Media International, Banijay Rights, France TV Distribution и Eccho Rights. На этот раз тема, так или иначе проходящая через все выбранные истории и резонирующая с непростым для всех годом — это преодоление трудностей.
Рейтинг FreshTV Formats включает в себя форматы наиболее популярных телевизионных шоу. Среди главных тенденций этой осенью: маски и вариации шоу с использованием перевоплощений, тренд на «выживание», который предполагает как различные социальные эксперименты, так и шоу, поднимающие вопросы здоровья и финансовых трудностей и способов их решения. Единственным российским форматом, вошедшим в подборку, стал «Секрет» с Екатериной Варнавой и Дмитрием Хрусталёвым.
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»
«Рейтинг Fresh TV — своего рода срез самых многообещающих проектов, которые вызовут отклик у самой широкой аудитории — в том числе международной. В апреле этого года на MIPTV, например, в подборку был включён сериал "Эпидемия", который сегодня — в пятёрке самых популярных сериалов на Netflix и получает позитивную оценку от Стивена Кинга. Проекты, названные на этот раз на MIPCOM, тоже вошли в этот рейтинг не случайно — это признак качества сценария и производства на мировом рынке контента. Поэтому желаем и сериалам, и телеформату успешной международной судьбы и отличных продаж», — отметила генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова.
Сессии FreshTV Formats и FreshTV Fiction состоялись в рамках международного рынка контента MIPCOM Online+, который в этом году проходит исключительно в цифровом формате. С 12 по 16 октября на платформе пройдут показы и презентации проектов, онлайн-встречи с байерами и выступления мировых экспертов телевизионной индустрии – в этом году более 35 российских компаний представят зарубежным партнёрам новые сериалы, фильмы, телевизионные форматы и анимацию. Более 20 из них работают на объёдиненном виртуальном стенде Made in Russia, организованном в рамках бизнес-миссии Российского экспортного центра.
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