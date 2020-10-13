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В шорт-лист литературного конкурса «Экранизация» попало восемь авторов

13 октября
2020 год

Новости кино >>
13 октября 2020
Объявлен шорт-лист литературного конкурса «Экранизация», в котором участвовали авторы русскоязычных произведений, опубликованных на издательском сервисе Ridero, выступившем его организатором вместе с «Агентством Стардаст». Из 4066 заявок отобраны восемь авторов, уточняет пресс-служба конкурса.

В шорт-лист литературного конкурса «Экранизация» попало восемь авторов
фото: ridero.ru

В список попали Мария СорокаМиша и Люся хотят в Лас-Вегас»), Виталий ТархановМарфинский процесс»), Сергей БакшеевТайная мишень»), Кристофер СибСеть»), Ольга ПокровскаяЗаветная вода»), Андрей ЩуповДоноры-345»), Ник НисконМакс Сагал. Контакт») и Александр ПензенскийОдиннадцатый»). В ходе конкурса была добавлена дополнительная номинация «Анимация», в чей шорт-лист включены Людмила РомановаСказка белого облака»), Марина ГоломидоваПриключения Макса и его верных друзей»), Евгений ВолобуевБурундучок по имени Сим»), Наталья МенжуноваОторвыш»), Жанна КобзеваПриключения Василики и Ко») и Ирина КнязянСумерландия»).

«Количество историй, отправленных на конкурс, действительно, беспрецедентно большое, — рассказывает генеральный директор «Агентства Стардаст» Татьяна Беличенко. — Главный критерий – внятно рассказанная уникальная история, захватывающая, с понятными героями и нестандартными сюжетными ходами. Было очень сложно сформировать даже лонг-лист — а это 20 произведений в основной номинации и 16 анимационных историй. Что уж говорить о списке финалистов! Наша команда отборщиков состояла из шести человек. Это агенты-редакторы Анна Куркина, Елена Зуева, Александр Паршуто, Надежда Стовпяцкая, Андрей Кожевников и я. Теперь настаёт очередь наших экспертов. Именно они будут читать произведения короткого списка и выберут из него победителей».

Татьяна Беличенко
фото: moviestart.ru

В жюри конкурса вошли программный директор фестиваля экранизаций «Читка» Сусанна Альперина, генеральный продюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов, создатель и генеральный продюсер компании «Профит» Игорь Толстунов и кинорежиссёр, сценарист и продюсер Александр Котт. 15 октября эксперты назовут трёх победителей, которые получат возможность экранизации своего произведения и разделят между собой призовой фонд конкурса. 50, 30 и 20 тысяч рублей достанутся обладателям первого, второго и третьего мест. Кроме того, будет объявлен победитель в номинации «Анимация». «Агентство Стардаст» предоставит победившим авторам эксклюзивное сопровождение и сценарную разработку их литературных проектов. Кроме того, электронные книги победителей будут продаваться и продвигаться на Ridero в течение года после объявления результатов.

Говоря о предварительных итогах, Татьяна Беличенко отметила самые популярные жанры у авторов. Это, прежде всего, фантастика и фэнтези. Очень много было историй, основанных на реальных событиях, а также написанных в жанре детектива. «Уровень очень разный, — говорит Татьяна. — Мы прочитали множество талантливых произведений! У некоторых авторов интересные задумки, но в истории они не были раскрыты достаточно ярко и увлекательно для экранизации. Сюрпризом для меня стало то, что в принципе так много людей пишут, придумывают свои миры, события, героев, делятся своими идеями с читателями». В целом, организаторы «Экранизации» считают, что эксперимент удался, и обещают проведение конкурса в следующем году.
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