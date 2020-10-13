В шорт-лист литературного конкурса «Экранизация» попало восемь авторов

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«Шерлок в России», «Хороший человек» и «Территория» включены в престижный международный рейтинг

Юрий Стоянов и Ян Цапник снимаются в короткометражном «Везунчике»

12 октября

Фильмы «Спасибо, коучер!» и «Навстречу мечте» получили призы зрительских симпатий на киносмотре SOL

Шестой фестиваль российского кино и культуры состоялся в испанском городе Торревьеха с 8 по 11 октября.