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Disney отдаст предпочтение онлайну

13 октября
2020 год

Новости кино >>
13 октября 2020
Disney сосредоточит всё своё внимание на развитии стримингового сервиса Disney+ и создании контента для него. Об этом рассказал CNBC новый глава студии Боб Чапек.

Теперь компания будет взвешивать все за и против в решении о выпуске своих проектов в традиционном формате или онлайн.

Disney отдаст предпочтение онлайну
фото: engadget.com

Чапек уверяет, что хоть пандемия и не связана с этой стратегией, она дала существенный толчок в сторону подобного исхода. По его словам, студия организовала три новых подразделения, но не исключено, что вследствие масштабной реструктуризации штат сократится.

Поскольку многие кинотеатры вынуждены закрыть свои двери для зрителей, Disney выпустил «Мулан» и «Душу» на Disney+. Подобная практика, скорее всего, станет нормой для большинства релизов.
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