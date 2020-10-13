Валентина Мазунина и Ангелина Миримская станут «Иванько»

По сюжету раскрепощённая и хамоватая Настя — учительница танцев и тамада, а скромница Валя — психолог и учительница английского. Им чуть за тридцать, и вроде всё, как у всех. Но одна до сих пор живёт с мамой, вторая с ненадёжным бойфрендом, с которым у неё постоянные скандалы. Они встретились при странных обстоятельствах — в обезьяннике в отделе полиции. Выслушав истории друг друга, девушки решают во что бы то ни стало помочь подруге изменить жизнь, не спрашивая, хочет она этого или нет. Но именно это вмешательство помогает им понять, что, на самом деле, обе они несчастны, и с этим уже пора что-то делать. Но понять – ещё не значит изменить. Этот путь оказывается не так уж и прост. В погоне за счастьем они постоянно спотыкаются, наступают на одни и те же грабли, усугубляя и без того навалившиеся проблемы с личной жизнью, работой, родителями. Вместе с третьей подругой, учительницей биологии Ярославой, которая как раз находится в процессе развода и всячески пытается отомстить бывшему мужу, девушки будут постоянно попадать в забавные и нелепые ситуации.
«Сериал "Иванько" — жизненный, объёмный, с узнаваемыми персонажами, — говорит креативный продюсер сериала Ксения Воронина. — Он родился из наблюдений о том, что у самых разных людей одни и те же проблемы и переживания, все сталкиваются с неумением договориться, испытывают одиночество. Это актуальная история, потому что сегодня каждый второй паблик в соцсетях учит нас жить, появилось много коучей и психологов. А несчастных людей всё больше и больше. К 30 годам особенно остро ощущается это разочарование. Герои получились живыми и трогательными. Мне кажется, многие увидят в них личные переживания и проблемы, и смогут посмеяться над ними. Станет, как минимум, легче! Ведь все мы чувствуем себя порой нелепо, совершаем поступки, за которые нам стыдно, в порыве эмоций делаем глупости, а потом жалеем. Это очень смешная, тёплая, созвучная всем история про сегодня».
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Зрителей ожидает правдивая комедия, где в центре хлёсткого жизненного юмора окажутся комплексы и установки, которые нам навязывает общество, наше желание иногда быть жертвой, трудности выхода из зоны комфорта, попытки наконец отделиться от родителей, поиск любви к самому себе и другие важные вещи, которые волнуют современного взрослого человека. Мир сериала простой и узнаваемый. С этими ситуациями вы точно сталкивались, эти герои точно встречались вам в жизни, тем более, что они из самых разных социальных слоев. Все мы немного «Иванько»!
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