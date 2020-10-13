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Виктор Хориняк сражается с Колобком в новом трейлере фильма «Последний богатырь: Корень зла»

13 октября
2020 год

Новости кино >>
13 октября 2020
В сети появился новый официальный трейлер сказочного приключения Disney «Последний богатырь: Корень зла» в постановке режиссера первой части франшизы Дмитрия Дьяченко. Сценаристами выступили Виталий Шляппо, Димитрий Ян, Василий Куценко, Павел Данилов и Игорь Тудвасев.


В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь – благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.
Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста - мощи и красоты хоть отбавляй.
Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.

Виктор Хориняк сражается с Колобком в новом трейлере фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев, Тимофей Трибунцев, Александр Семчев, Юрий Цурило, Владислав Ветров, Таисия Вилкова, Марта Тимофеева, а также Гарик Харламов.

На большие экраны лента «Последний богатырь: Корень зла» выйдет 1 января 2021 года.
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Последний богатырь: Корень зла

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Виктор Хориняк сражается с Колобком в новом трейлере фильма «Последний богатырь: Корень зла» фотографии
Виктор Хориняк сражается с Колобком в новом трейлере фильма «Последний богатырь: Корень зла» фотографии
Виктор Хориняк сражается с Колобком в новом трейлере фильма «Последний богатырь: Корень зла» фотографии
Виктор Хориняк сражается с Колобком в новом трейлере фильма «Последний богатырь: Корень зла» фотографии
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