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Как снимали войну. Выпуск 15
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Стартовал прием заявок на участие в конкурсе национального документального кино Show RUS!

14 октября
2020 год

Новости кино >>
14 октября 2020
Арт-объединение CoolConnections, Московская школа кино и посольство США в Москве запустили конкурс национального документального кино Show RUS!. Прием заявок продлится до 1 декабря этого года, сообщает пресс-служба проекта.

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе национального документального кино Show RUS!
фото: Пресс-служба Show RUS!

Принять участие в конкурсе смогут ленты о современной российской жизни, снятые не раньше 1 октября 2017 года. В состав жюри вошли кинокритик Михаил Ратгауз, режиссер-документалист Ксения Охапкина и вице-президент Гильдии неигрового кино и эксперт в области VR-контента Георгий Молодцов. Они выберут победителей в четырех номинациях и вручат призы за лучшие фильм, короткометражку, дебют и уникальное художественное решение.

Show RUS! ставит своей задачей показать реалии жизни через оптику нового документального кино. Это свежий взгляд на Россию глазами современников, которые говорят открыто на разные темы, выходят за привычные рамки и хотят рассказать о сегодняшнем дне своим соотечественникам.

Подать заявку можно на сайте конкурса.
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Как снимали войну. Выпуск 15

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