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Победитель «Кинотавра» получил средства на два проекта от частного якутского фонда

14 октября
2020 год

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14 октября 2020
Победитель «Кинотавра-2020» Дмитрий Давыдов получил 5 млн рублей на два новых проекта от частного якутского фонда развития кино и анимации «Синет Сахавуд». В прошлом году на съемки фильма «Пугало» фонд выделил режиссеру 1 млн, сообщается на сайте News.Ykt.

Победитель «Кинотавра» получил средства на два проекта от частного якутского фонда
фото: К/ф "Пугало"

Драмеди Давыдова «Ловец мух» расскажет историю 40-летнего мужика Василия, который уехал по молодости в город искать счастья, но не нашел. Больше 20 лет он жил там весело, ходил по ресторанам, пил, халтурил в разных местах, так и не выучился, все хотел быстрых денег. Он женился, завел детей, развелся. Теперь Василий — алиментщик, с долгами, без нормального опыта работы, без накоплений. И вот он решает все бросить и вернуться в деревню. Вторая картина — комедия «Куриное гнездо». По сюжету на далеком аласе, у леса живет одинокий старик. К нему на летние каникулы приезжает внук-подросток. Парень убежден, что ему будет скучно, но все оказывается иначе.

Средства на эти проекты будут выделены на венчурной основе: в случае значительного коммерческого успеха создатели фильма произведут процентные отчисления от своих доходов в фонд «Синет Сахавуд» для дальнейшей поддержки других якутских кинопроизводителей.

Финансирование обеспечат еще восьми кинематографистам, чьи проекты были отобраны из 47 заявок. Сумма поддержки составит 9,6 млн, а участники получат от 200 тысяч до 5 млн рублей. Критериями отбора, как и в прошлом году, стали потенциальное влияние работы на развитие республики и сферы кино и анимации, а также перспективы успешного экспорта произведенной продукции на внешние, по отношению к Якутии, рынки.

Так, анимационный фильм «Кулунчуктар» Дуолана и Айсена Лугиновых и документальная лента «Туой-Хайа» Анастасии Борисовой получат по 200 тысяч рублей. Поддержку в 500 тысяч на безвозмездной основе окажут международному проекту Тамары Обутовой «Кэт Марсден. Апокатастасис» и драме Михаила Лукачевского «Вертолет». Кинофильмам «Сарсыҥҥыны сырса» Степана Бурнашева и «Звезда» Нюргуна Иванова фонд выделит по 1 млн рублей. Безвозмездную поддержку в 1,2 млн получит мелодрама Константина Тимофеева «Лоокуут и Ньургуhун».
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