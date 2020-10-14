«Сторож» Быкова и «Гипноз» Тодоровского вошли в конкурс смотра «Спутник над Польшей»

В рамках конкурса документального кино будут показаны «Пустые страницы» Марии Поприцак о
жизни последней семьи русских царей, «33 слова о дизайне» Натальи Климчук и Ольги Морозовой и лента «Андрей Тарковский. Кино как молитва», которую снял сын режиссера.
К юбилею Андрея Хржановского оргкомитет фестиваля добавил отдельную секцию «Волшебное путешествие в мир Андрея Хряновского — 80-летие мастера анимации». Кроме того, в этом году появится раздел «Новый взгляд – дебюты». Это будет блок, посвященный талантливым молодым российским режиссерам, снявшим свои первые
фильмы за последние два года.
Важное место в программе этого года также займет классика советского кино — «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии и «Табор уходит в небо» Эмиля Лотяну. Блок «4K — Курьезное Кино для Компетентных Киноманов» представит фильмы для ценителей пластических декораций, предосудительного грима и невероятной изобретательности создателей научной фантастики в СССР. Показы будут сопровождаться культурными мероприятиями: выставками, представлениями, дебатами и мастер-классами.
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