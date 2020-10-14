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«Сторож» Быкова и «Гипноз» Тодоровского вошли в конкурс смотра «Спутник над Польшей»

14 октября
2020 год

Новости кино >>
14 октября 2020
14-й Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей» пройдет с 19 по 29 ноября 2020 года в Варшаве. В конкурс художественных фильмов вошли «Сторож» Юрия Быкова, «Город уснул» Марии Игнатенко и «Гипноз» Валерия Тодоровского, сообщает пресс-служба смотра.

«Сторож» Быкова и «Гипноз» Тодоровского вошли в конкурс смотра «Спутник над Польшей»
фото: К/ф "Гипноз"

За победу также поборются «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, отмеченный главным призом ММКФ, и фильм Ивана И. Твердовского «Конференция», получивший награду за лучший сценарий на «Кинотавре».

В рамках конкурса документального кино будут показаны «Пустые страницы» Марии Поприцак о
жизни последней семьи русских царей, «33 слова о дизайне» Натальи Климчук и Ольги Морозовой и лента «Андрей Тарковский. Кино как молитва», которую снял сын режиссера.

К юбилею Андрея Хржановского оргкомитет фестиваля добавил отдельную секцию «Волшебное путешествие в мир Андрея Хряновского — 80-летие мастера анимации». Кроме того, в этом году появится раздел «Новый взгляд – дебюты». Это будет блок, посвященный талантливым молодым российским режиссерам, снявшим свои первые
фильмы за последние два года.

Важное место в программе этого года также займет классика советского кино — «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии и «Табор уходит в небо» Эмиля Лотяну. Блок «4K — Курьезное Кино для Компетентных Киноманов» представит фильмы для ценителей пластических декораций, предосудительного грима и невероятной изобретательности создателей научной фантастики в СССР. Показы будут сопровождаться культурными мероприятиями: выставками, представлениями, дебатами и мастер-классами.
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фильмы
33 слова о дизайнеАндрей РублёвБлокадный дневникГипнозГород уснулКонференцияНос, или Заговор "не таких"СторожТабор уходит в небоЯ шагаю по Москве

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Как снимали войну. Выпуск 15

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