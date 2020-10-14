Фильм Алексея Учителя «Цой» все-таки выйдет в российский прокат

Фильм Алексея Учителя «Цой» все-таки выйдет на отечественные экраны. Премьера намечена на 12 ноября. Ленту выпустит компания «Каропрокат», однако ранее за релиз отвечала Sony Pictures, сообщает пресс-служба проекта.
фото: К/ф "Цой"
«Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниями, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений. Несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию и все сопутствующие риски и сложности, мне кажется важным выпустить фильм «Цой» именно в этом году как дань памяти музыканту», — отметил Алексей Учитель.
Главный герой ленты — правильный мужик Павел Шелест (Евгений Цыганов), не любивший крутых поворотов. Он всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскалённой трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя, после чего жизнь Павла изменилась навсегда.
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