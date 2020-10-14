Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильм Алексея Учителя «Цой» все-таки выйдет в российский прокат

14 октября
2020 год

Новости кино >>
14 октября 2020
Фильм Алексея Учителя «Цой» все-таки выйдет на отечественные экраны. Премьера намечена на 12 ноября. Ленту выпустит компания «Каропрокат», однако ранее за релиз отвечала Sony Pictures, сообщает пресс-служба проекта.

Фильм Алексея Учителя «Цой» все-таки выйдет в российский прокат
фото: К/ф "Цой"

«Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниями, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений. Несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию и все сопутствующие риски и сложности, мне кажется важным выпустить фильм «Цой» именно в этом году как дань памяти музыканту», — отметил Алексей Учитель.

Главный герой ленты — правильный мужик Павел Шелест (Евгений Цыганов), не любивший крутых поворотов. Он всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскалённой трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя, после чего жизнь Павла изменилась навсегда.

В фильме также сыграли Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Премьера «Цоя» ожидалась 27 августа, затем — 3 сентября, но вскоре картина потерял дату кинотеатрального релиза.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Цоя» Алексея Учителя включили в международный конкурс 36-го Варшавского кинофестиваля
Сын Виктора Цоя выступил против выхода в прокат нового фильма Алексея Учителя
Премьеру «Цоя» Алексея Учителя вновь отложили
персоны
Алексей УчительВиктор ЦойЕвгений Цыганов
фильмы
Цой

анонс

Скорбим

Евгений Плаксин
12 октября ушёл из жизни актёр Евгений Плаксин.
Сергей Тиранин
9 октября ушёл из жизни актёр Сергей Тиранин.

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Мария Лаврова
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Миа Васиковска
Пётр Журавский
Стив Куган
Александра Лами
Роджер Мур
Джон Седа
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Удалить историю
комедия
Франция, Бельгия, 2020
4 лица Моны Лизы
исторический фильм
Италия, 2018
Best Horror Shorts
фильм ужасов
Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Польша, Франция, 2020
Женщина
Франция, 2019
Игры судьбы
драма, социальная драма
США, 2020
Морг
мистика, триллер, фильм ужасов
Парагвай, 2019
Ночной портье
драма, криминальный фильм, мелодрама, мистика, триллер
США, 2020
Проклятый дом 3
фильм ужасов
США, 2018
Экстремальная работа
боевик, комедия, криминальный фильм
Южная Корея, 2019
Авангард: Арктические волки
боевик
Китай, 2020
Все оттенки Токио
триллер, эротика
США, Япония, 2020
Гипноз
психологический триллер
Россия, Финляндия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен