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Джейсон Флеминг и Анна Чурина встречают зомби в Индии

14 октября
2020 год

Новости кино >>
14 октября 2020
В сети появился тизерный ролик третьего фильма франшизы «Вий 3D» «Путешествие в Индию: На пороге бессмертия». Интересно, что буквально вчера появились новости об иске, который Фонд кино предъявил к создателям проекта, поскольку картина должна была быть снята до конца 2018 года. Организация требует взыскать с ООО «РФГ Корп», принадлежащего продюсеру Алексею Петрухину, 91 млн рублей — 60 млн возвратных средств с неустойкой.


Сюжет фильма основан на индийских и российских легендах о живых мертвецах. После приключений в Китае знаменитый путешественник, картограф и изобретатель Джонатан Грин со своей возлюбленной мисс Дадли в сопровождении русских моряков прибывает к берегам Индии. Они рассчитывают пересесть на английский корабль, идущий до Лондона.

Но в Индии Грин получает таинственное приглашение загадочного и очень богатого индийца Вайбхава Сингха, встреча с которым обернется для Джонатана новыми испытаниями, приключениями и противостоянием армии зомби. На пути к разгадке древней легенды Джонатану Грину придется преодолеть много преград: спасти свою возлюбленную из мрака подземелий древней Индии, столкнуться с диким животным миром и сразиться с мистическими силами коварного чудовища. И все это происходит на фоне волшебных пейзажей и колоритной архитектуры таинственной страны.

Джейсон Флеминг и Анна Чурина встречают зомби в Индии

Известно, что помимо Джейсона Флеминга и Анны Чуриной в съемках картины приняли участие известные актеры из Китая, Индии, Англии, Америки и России. Режиссером выступил Олег Степченко. Съемки проходили на территории России и Индии. Отметим, что Фонд кино подал иск к ООО «РФГ Корп» и касательно предыдущего фильма франшизы — «Тайны печати дракона». Сумма составила почти 222 млн рублей, из которых 180 млн — средства, выделенные создателям фильма на возвратной основе, остальное — проценты за просрочку выхода фильма в прокат.

Премьера картины «Путешествие в Индию: На пороге бессмертия» запланирована на 2022 год.
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Алексей А. ПетрухинОлег СтепченкоДжейсон ФлемингАнна Чурина
фильмы
Путешествие в Индию: На пороге бессмертия

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Джейсон Флеминг и Анна Чурина встречают зомби в Индии фотографии
Джейсон Флеминг и Анна Чурина встречают зомби в Индии фотографии
Джейсон Флеминг и Анна Чурина встречают зомби в Индии фотографии
Джейсон Флеминг и Анна Чурина встречают зомби в Индии фотографии
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