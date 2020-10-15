Полина Максимова получила приз за лучшую роль на фестивале Canneseries

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НТВ заключила сделки с двумя крупными японскими компаниями.

Сериалы «Безсоновъ» и «Шуберт» покажут в Японии

Джейсон Флеминг и Анна Чурина встречают зомби в Индии

Премьера намечена на 12 ноября.

Фильм Алексея Учителя «Цой» все-таки выйдет в российский прокат

14 октября

«Сторож» Быкова и «Гипноз» Тодоровского вошли в конкурс смотра «Спутник над Польшей»

Фестиваль пройдет с 19 по 29 ноября в Варшаве.