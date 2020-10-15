Полина Максимова получила приз за лучшую роль на фестивале Canneseries

Полина Максимова одержала победу в номинации Best Performance престижного международного фестиваля Canneseries 2020, проходившего параллельно крупнейшему рынку контента MIPCOM. Актрису наградили за исполнение роли Жени Коротковой в первом сезоне оригинального сериала Start «257 причин, чтобы жить», уточняет пресс-служба видеосервиса.
В конкурсе смотра было всего пять номинаций: кроме приза за лучшую роль, это «лучший сериал», «лучшее музыкальное сопровождение», «лучший сценарий» и «лучший актёрский ансамбль». Сериал «257 причин, чтобы жить» был единственным российским участником основного конкурса этого года и стал первым проектом из России, который завоевал награду на Canneseries за время существования конкурса.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Для меня это огромная честь, я благодарна Canneseries за отбор нашего шоу в основной конкурс! Забавно, каким таинственным образом устроена жизнь. Когда я начала работать над ролью, я не могла представить, что меня ждёт в будущем. Хочу поблагодарить всю съёмочную группу, сценариста Алексея Ляпичева, режиссёра Максима Свешникова, оператора-постановщика Илью Авербаха и, конечно, видеосервис Start и студию Yellow Black and White, а также компанию Beta Film, которая эксклюзивно представляет проект на международном рынке. Я искренне надеюсь, что наше шоу может оказать положительное влияние на жизнь людей во всём мире и послужит напоминанием о том, что есть миллионы причин жить и быть счастливыми», — произнесла Полина Максимова во время церемонии награждения.
Сериал «257 причин, чтобы жить» стал одним из десяти проектов, отобранным жюри фестиваля Canneseries для участия в основном конкурсе. Всего рассматривалось несколько сотен заявок на участие из разных стран мира. Ограничений по жанру не было, исключением стал контент для детской аудитории. В конкурс также вошли проекты из Германии, Франции, Израиля, Великобритании, Норвегии, Швеции и Финляндии.
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