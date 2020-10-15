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Сериалы «Безсоновъ» и «Шуберт» покажут в Японии

15 октября
2020 год

Новости кино >>
15 октября 2020
Сериалы «Безсоновъ» и «Шуберт» увидят японские зрители благодаря заключению двух сделок НТВ с крупнейшими компаниями Страны Восходящего солнца. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Безсоновъ»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Права на исторический детектив «Безсоновъ» для трансляции на AXN Mystery приобрело NHK Enterprises, Inc. (NEP) — бизнес-подразделение крупной общественной телекомпании Японии NHK. Это одна из главных продакшн-компаний Японии, которая также занимается дистрибуцией и покупкой прав для NHK и партнёров холдинга – как в случае с японским развлекательным каналом AXN Mystery, функционирующим под управлением Sony Pictures Entertainment и специализирующемся на жанре мистики, в его эфире — множество мистических драм со всего мира. «Безсонова» ANX Mystery готовит к показу в феврале 2021-го.

VOD-права на триллер «Шуберт» купил у НТВ японский дистрибутор Trans World Associates, работающий на японском рынке с 1967 года и занимающийся лицензированием контента для большинства японских VOD-платформ. Также компания выступает дистрибутором художественных фильмов и ТВ-программ на международном рынке и среди всех медиа Японии: телевидение, интернет- и мобильные издания. В каталоге Trans World Associates «Шуберт» появится в ближайшее время с субтитрами на японском языке.

«Шуберт»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По «Безсонову», чей показ на НТВ запланирован на 2020-2021-й, — это первая сделка канала на азиатском рынке, а «Шуберт» уже транслировался на крупнейшей онлайн-платформе Китая BiliBili.

«Вот уже четыре года, как мы активно продвигаем наши проекты на международные рынки. Один из приоритетных для нас – рынок Азии. В эфире азиатских каналов пока ещё очень мало российских сериалов, но мы видим, что интерес к ним у азиатских игроков и зрителей растёт — особенно к остросюжетным детективам и историческим сериалам. Мы, как никто в России, сильны в производстве этих жанров. Уверен, наше присутствие на рынке Азии будет расширяться», — прокомментировал генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.
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