Хоакин Феникс преобразится в Наполеона в новой картине Ридли Скотта

Хоакин Феникс
, снявшийся 20 лет назад в «Гладиаторе
» Ридли Скотта
, вновь поработает с режиссёром. Актёр предстанет в образе Наполеона Бонапарта в картине Kitbag. Согласно Deadline
, немецкое название переводится как «вещевой мешок», что отсылает к поговорке: «В вещевом мешке каждого солдата спрятан генеральский штаб».
Это будет личный взгляд на фигуру Наполеона и его превращение в императора. В эпицентре событий окажутся отношения Бонапарта с супругой Жозефиной, однако найдут место и жестокие сражения под его предводительством. Зрители также увидят, каким стратегическим умом обладал правитель. Сценарий напишет Дэвид Скарпа
, которому уже доводилось сотрудничать с режиссёром.
Скотт приступит к работе над «Вещевым мешком
» после того, как завершит производство «Последней дуэли
» с Беном Аффлеком
и Мэттом Дэймоном
и снимет фильм про убийство Маурицио Гуччи
.
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