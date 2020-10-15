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Хоакин Феникс преобразится в Наполеона в новой картине Ридли Скотта

15 октября
2020 год

Новости кино >>
15 октября 2020
Хоакин Феникс, снявшийся 20 лет назад в «Гладиаторе» Ридли Скотта, вновь поработает с режиссёром. Актёр предстанет в образе Наполеона Бонапарта в картине Kitbag. Согласно Deadline, немецкое название переводится как «вещевой мешок», что отсылает к поговорке: «В вещевом мешке каждого солдата спрятан генеральский штаб».

Хоакин Феникс преобразится в Наполеона в новой картине Ридли Скотта
фото: denofgeek.com

Это будет личный взгляд на фигуру Наполеона и его превращение в императора. В эпицентре событий окажутся отношения Бонапарта с супругой Жозефиной, однако найдут место и жестокие сражения под его предводительством. Зрители также увидят, каким стратегическим умом обладал правитель. Сценарий напишет Дэвид Скарпа, которому уже доводилось сотрудничать с режиссёром.

Скотт приступит к работе над «Вещевым мешком» после того, как завершит производство «Последней дуэли» с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном и снимет фильм про убийство Маурицио Гуччи.
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